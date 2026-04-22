Главный ориентир – достойный и безопасный труд

Ключевым событием первого дня конференции стала стратегическая сессия «Искусственный интеллект: как Казахстан формирует новую модель безопаснос­ти». Обращаясь к ее участникам, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев отметил, что цифровизация в современном мире уже не просто инструмент. Это основа новой системы охраны труда.

– Новая конституционная реальность в эпоху глобальных вызовов и Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане создает хорошие возможности для созидательного, достойного и безопасного труда казахстанцев во благо развития экономики, – сказал вице-министр.

По его словам, несмотря на снижение производственного травматизма, за статистикой стоят человеческие судьбы, а значит – требуется постоянная работа всех социальных партнеров. Казахстан ратифицировал 26 конвенций Международной организации труда и реализовал дорожную карту по содействию достойному труду. Дополнительным шагом стало подписание закона о совершенствовании условий труда и защите прав работников.

Отдельный акцент был сделан на цифровых решениях. Уже действуют Цифровая карта предприятия и Карта трудовых рисков. В ближайшее время планируется запуск ситуационного центра с мониторингом парамет­ров рабочей среды в режиме

реального времени. Это позволит прогнозировать опасность до ее возникновения.

– Цифровизация охраны труда – стратегический вопрос, определяющий качество человеческого капитала и конкурентоспособность страны, – подчерк­нул Ербол Туякбаев.

В рамках сессии эксперты представили кейсы применения ИИ в промышленности и горнодобывающей отрасли: от предиктивной аналитики до использования беспилотников и роботизированных решений. Отдельно обсуждалась подготовка кадров и формирование долгосрочной политики в сфере искусственного интеллекта.

С докладами на конференции выступили председатель президиума Национальной конфедерации работодателей РК PARYZ Жумабек Жаныкулов, генеральный директор APOSHO и председатель NSCA Foundation Берни Дойл, исполнительный директор Ассоциации горно-металлургических предприятий Николай Радостовец, а также международные эксперты, в числе которых – представитель МОТ Дарко Дочински и глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Казахстане Скендер Сыла.

Конференция включает 11 тематических сессий и интерактивные форматы – от тренингов до бизнес-игр. Второй день посвящен промышленной безопас­ности: участники обсуждают переход к проактивным моделям управления рисками, предотвращение крупных инцидентов и вовлечение работников в процессы безопасности.

Параллельно на территории EXPO проходит выставка. В этом году она объединила 87 компаний из девяти стран, включая Китай, Турцию и Бельгию. Более половины участников – зарубежные, при этом 18 компаний представлены впервые, что отражает растущий интерес к рынку и развитие индустрии безопасности.

Всемирный день охраны труда, учрежденный МОТ, – это не столько профессиональная дата, сколько напоминание о цене производственных ошибок. В Казахстане курс на «нулевой травматизм» (Vision Zero) уже поддержали более 600 предприя­тий, и цифровые инструменты играют ключевую роль в движении к этой цели.