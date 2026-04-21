«Семей» диктует правила в Алматы

Спорт
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Прошедшие игровые дни чемпионата Казахстана по футзалу ознаменовались тектони­ческим сдвигом в турнирной таблице. Главным событием 41-го и 42-го туров стало двухматчевое противостояние лидеров нашего мини-футбола – алматинского «Кайрата» и «Семея».

фото МФК «Кайрат»

Оба поединка прошли в Алматы и завершились победой гостей. Стоит отметить, что «Кайрат» проводил встречи без своих лидеров – Биржана Оразова, Даурена Турсагулова, Рафао и Эдсона, что существенно повлияло на стройность игры.

В первом матче семейчане победили со счетом 5:3. Встреча началась с быстрого гола российского легионера Камиля Герейханова на 5-й минуте. Несмотря на ответный мяч бразильца Кайо Лаврати, алматинцы не смогли удержать инициативу. Автогол все того же Лаврати вывел гостей вперед, а точные удары бразильского нападающего Бруно ­Гомеса и его соотечественника Дедезиньо Андерсона довели преимущество до разгромного. Ринат Турегазин закрепил успех пятым голом, а ответные действия Жахангира Рашита лишь подсластили горечь поражения хозяев.

Итог второго матча – 4:2 в пользу гостей. Счет открыл Ержан ­Карменов, а Дедезиньо Андерсон удвоил преи­мущество. Бразильцам Рафаэлу ­Алмейде и Игорю Кариоке удалось сравнять счет, но финал остался за футболистами из Семея. Андерсон и бразилец Педро Фариас принесли своей команде победу.

По итогам этих туров «Семей» уверенно лидирует с 113 очками, в то время как у «Кайрата» осталось 97 баллов.

В других матчах тура зафиксированы следующие результаты: рудненский «Аят» дважды разгромил «Шымкент» (10:2 и 6:3). «Караганда» дважды обыграла талдыкорганский «Жетысу» в гостях со счетом 4:2 и 6:5. Остросюжетным выдалось противостояние в Актобе, где местный клуб обменялся победами с «Астаной»: сначала столичные игроки выиграли 7:4, но на следующий день потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:7. Карагандинский «Тулпар» вначале уступил дома уральскому «Байтереку» со счетом 2:4, но потом взял реванш, победив – 2:1. «Атырау» на своем поле уверенно переиграл актауский «Каспий» в первом поединке со счетом 4:0, а второй они сыграли уже вчера вечером.

Регулярный чемпионат выходит на финишную прямую, и «Семей» на данный момент выглядит главным претендентом на золото.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА КАЗАХСТАНА

М КОМАНДА И В Н П М О
1 «Семей» 42 37 2 3 248-89 113
2 «Кайрат» 40 31 4 5 226-95 97
3 «Актобе» 42 27 3 12 172-140 84
4 «Атырау» 41 24 4 13 157-98 76
5 «Аят» 42 23 6 13 164-126 75
6 «Каспий» 41 20 3 18 133-126 63
7 «Байтерек» 42 16 3 23 127-135 51
8 «Тулпар» 42 14 3 25 115-148 45
9 «Астана» 40 13 4 23 120-164 43
10 «Караганда» 42 13 3 26 123-161 42
11 «Шымкент» 41 6 2 33 104-252 20
13 «Жетысу» 42 6 1 35 107-258 9
 

 

