С ветерком до Кайынды

В Алматинской области началось строительство дороги, ведущей к одной из самых популярных локаций региона – озеру Кайынды. Это чудо природы, где деревья возвышаются прямо над водной гладью. Водоем, находящийся на территории нацпарка «Көлсай көлдері», входит в список 15 красивейших озер планеты. Здесь есть на что посмотреть: богатый растительный и животный мир, великолепная нетронутая цивилизацией природа. Чтобы увидеть эту красоту, на протяжении многих лет люди вынуждены преодолевать 12 км бездорожья от близлежащего села Саты. Причем на легковом авто шансов добраться до Кайынды нет – только на внедорожнике.