С упором на орошение

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, приоритет в нас­тупившем полевом сезоне отдан высокорентабельным культурам с экс­портным потенциалом.

В хозяйствах к весенне-полевым работам подготовлен парк из почти 9,3 тыс. тракторов и 6 тыс. единиц почвообрабатывающей техники. Обеспеченность семенами – 100%, причем первого класса – 76,5%, второго – 17,4%. В значительной степени семенной материал поставили местные аттестованные семеноводческие хозяйства. Кроме того, заключены договоры на поставку 45 тыс. тонн удобрений.

По данным местного аграрного ведомства, в рамках программы субсидирования растениеводства из бюджета области выделено 3,4 млрд тенге. В том числе на поддержку семеноводства – 1,12 млрд, на доставку поливной воды – 0,016 млрд. Орошаемое земледелие гарантирует урожай даже при неблагоприятных погодных условиях.