Барьер взят!

Турниры
Кошкарбек Тусипов

Завершившийся в Ташкенте турнир по конкуру под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) стал успешным этапом для национальной сборной Казахстана.

фото Международной федерации конного спорта

В условиях высокой конкуренции представители Евразийской лиги разыг­рали награды в различных категориях сложности, требующих от всадников и лошадей предельной концентрации. Наша делегация продемонстрировала высокий уровень техни­ческой подготовки, завое­вав в общей сложности семь медалей: три золотые, одну сереб­ряную и три бронзовые. Важно отметить, что старты в столице Узбекистана имели стратегическое значение, так как являлись частью квалификационной системы к мировым первенствам и позволяли атлетам набирать рейтин­говые баллы в рамках ­престижной Евразийской лиги.

Старт соревнований озна­меновался для нас двойным успехом. ­Бекжан Байжанулы на лошади King Diamond стал победителем маршрута с высотой препятствий 120 см, пройдя дистанцию без штрафных очков. Лидерство закрепила Ксения Баталова в паре с Lady Di, заняв первое место на высоте 140 см. Эти результаты обеспечили команде уверенный психологический задел для дальнейших стартов и подтвердили статус наших всадников как фаворитов регионального зачета.

Наиболее результативным и очень стабильным участником сборной стал Олег Соколенко. Выступая на лошади Shenanigan, он завоевал третью золотую медаль турнира на маршруте 125 см, а также отметился бронзой на высоте 120 см. В квалификационном этапе к Кубку мира на высоте 140 см Соколенко в паре с Cinderella удостоился серебряной награды, уступив лидеру лишь доли секунды. Кульминацией выступления стал Гран-при FEI Jumping World Cup Eurasian League. На сложнейшем маршруте с препятствиями до 155 см, требующем ювелирной точности и вынос­ливости, Олег Соколенко и Cinderella вошли в число призеров, завоевав бронзу.

Медальный актив коман­ды дополнили ­Нурила ­Турысбекова и Ясмин Ибрагимова, чьи выступ­ления на маршрутах Гран-при получили высокие оценки экспертов. Турысбекова на лошади Quibelle Van D’Abelendreef стала бронзовым призером на высоте 140 см. Аналогичного результата в паре с ­Квадро Вдб добилась ­Ясмин ­Ибрагимова.

#турнир #Ташкент #конкур #FEI

