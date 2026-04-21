Шампунь на тротуары не жалели

Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, в городе проводится комплекс­ная мойка тротуаров, работы ведутся в несколько этапов. На первом тротуары обрабатываются поливомоечными машинами с подачей воды и моющего раствора. Это позволяет эффективно размягчить загрязнения, пыль и уличный налет. Далее дорожные рабочие выполняют механическую очистку тротуарной плитки с применением щеток. В завершение повторно моют чистой водой для удаления остатков пены и грязи.

Масштабные работы организованы на 23 локациях города с интенсивным пешеходным трафиком. В них задействованы 48 единиц поливомоечной техники и 480 дорожных рабочих. Это улучшит санитарное состояние города и создаст более комфорт­ную среду для его жителей.