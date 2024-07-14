Крейчикова выиграла Уимблдон, обыграв в финале Паолини

Финальный матч женского турнира на травяных кортах Лондона завершился в трех сетах со счетом 6:2, 2:6, 6:4 в пользу чешской теннисистки

Фото: AELTC/Jonathan Nackstrand

Спортсменки провели на корте 1 час 56 минут.

За это время Барбора Крейчикова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных.

На счету Жасмин Паолини три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Это второй титул на турнире «Большого шлема» в карьере 28-летней чешки. Первый свой трофей на ТБШ в одиночном разряде Крейчикова выиграла в 2021 году – на «Ролан Гаррос».

В свою очередь итальянка Паолини проиграла второй подряд финал на ТБШ.

В июне 2024 года Жасмин играла в финале «Ролан Гаррос», где без шансов уступила первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек.