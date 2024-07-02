Саммит ШОС: колл-центры по вопросам авиарейсов запустили в Казахстане

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Они будут предоставлять услуги в течение трех дней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Комитета гражданской авиации, в связи с изменением расписания определенных рейсов на период со 2 по 4 июля по причине высокой загруженности воздушного пространства в столичном аэропорту, отечественным авиакомпаниям и аэропортам РК были даны соответствующие рекомендации по качественному обслуживанию пассажиров и своевременному предоставлению информации в случае задержки или отмены рейса.

В целях оказания помощи пассажирам на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» в период со 2 по 4 июля будет функционировать круглосуточный колл-центр.

«Для получения информации по статусу рейса пассажирам рекомендуется обращаться по следующим контактам: - «Air Astana» + 7727244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77; - «FlyArystan» +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227); - «SCAT» +7 7252 99 88 80; - «Qazaq Air» + 7 727 356 14 14; - АО «Авиационная администрация Казахстана» +7 7172 798213», – говорится в официальном сообщении.

#КГА #запуск #авиарейсы #колл-центры

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