Саммит ШОС: колл-центры по вопросам авиарейсов запустили в Казахстане

Они будут предоставлять услуги в течение трех дней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Комитета гражданской авиации, в связи с изменением расписания определенных рейсов на период со 2 по 4 июля по причине высокой загруженности воздушного пространства в столичном аэропорту, отечественным авиакомпаниям и аэропортам РК были даны соответствующие рекомендации по качественному обслуживанию пассажиров и своевременному предоставлению информации в случае задержки или отмены рейса.

В целях оказания помощи пассажирам на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» в период со 2 по 4 июля будет функционировать круглосуточный колл-центр.