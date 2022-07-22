Экономика
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Людмила Гордеева

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Первое промышленное производство в рамках релокации бизнеса открылось в Алматы.

Сборочный завод одной из американских многоотраслевых промышленно-технологических корпораций, обеспечивающих оборудованием нефтегазовый и горнодобывающий секторы, в том числе Казахстана, будет выпускать системы автоматизации и безопасности для промышленных предприятий.

Входящая в топ-100 мировых компаний корпорация недавно вынуждена была из-за санкций покинуть российский рынок и приняла решение о локализации производства в нашей респуб­лике. Этому способствовали успешные переговоры с участием АО «Национальная компания «Kazakh invest». Проект принесет Казахстану около 100 млн долларов инвестиций. И если эти вложения могут показаться незначительными, то стоит рассматривать этот проект как начало большого движения.

– Для себя мы определили 265 крупных компаний, которые публично заявили о своем уходе с российского рынка. Ведем с ними переговоры, и уже есть более 40 договоренностей с иностранным бизнесом об открытии нового производства или переводе офиса в Казахстан, – заявил присутствовавший на открытии производства замес­титель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров.

Глава представительства американской корпорации в Цент­ральной Азии, Турции, Израиле Уйгар Доюран заверил, что на алматинском заводе будут работать казахстанские специа­листы. С ростом мощностей намечено привлекать дополнительную рабочую силу из числа местных жителей, а в производстве – час­тично использовать отечественные комплектую­щие компоненты.

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