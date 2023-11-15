Крупнейший лоукостер Юго-Восточной Азии открывает рейсы в Алматы

Полеты будут выполняться 4 раза в неделю

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Комитет гражданской авиации совместно с авиационными властями Малайзии проработал вопрос открытия малайзийской низкобюджетной авиакомпанией «Air Asia X» регулярных пассажирских рейсов в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz.

По информации КГА, с 1 февраля 2024 года малайзийская авиакомпания «Air Asia Х» планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Куала-Лумпур – Алматы с частотой 4 рейса в неделю (вторник, четверг, суббота и воскресенье) на воздушных судах типа А-330 (емкость от 285 до 377 кресел).

«Air Asia Х» входит в состав компании «Air Asia Aviation Group». Создана в 2006 году.

Парк компании состоит из более чем 270 воздушных судов типа А-320, А-320neo, А-321neo и A-330.

Под франшизой данной компании выполняются рейсы по более 400 маршрутам в 25 стран мира (Австралия, Южная Корея, Индия, Китай, Индонезия, Япония, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Саудовская Аравия, Вьетнам и т. д.).