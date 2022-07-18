Фото: instagram.com/optovka.almaty/
Экономика
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству

В городе Алматы долю в оптовом рынке «Барыс-4» продали по заниженной в 5 раз цене. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

В Алматы выявлена реализация по заниженной в 5 раз цене (рыночная стоимость – 1,5 млрд, продана за 307 млн тенге) доли в крупнейшем оптовом рынке («Барыс-4») одной из олигополий. В июле 2022 года внесен иск для расторжения сделки и возврата объекта государству.

Установлено, что в 2019 году в адрес ТОО «Салтанат уйі» был реализован объект по заниженной стоимости в размере 601 млн тенге, тогда как рыночная цена объекта составляет 3 млрд тенге. В результате принятых мер 28 июня этого года покупатель доплатил 2 млрд 400 млн тенге за ранее приобретенное здание.

 

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