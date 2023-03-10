Крупную нарколабораторию выявили в Алматинской области

В ходе обыска было обнаружено оборудование и 15 канистр с прекурсорами.

Фото: ДП Алматинской области

Сотрудники управления по противодействию наркопреступлений ДП Алматинской области совместно с участковыми инспекторами полиции УП Енбекшыказахского района выявили лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков в селе Болек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Во время проведения спецоперации был задержан 29-летний подозреваемый - уроженец Карагандинской области.

В ходе обыска на территории его дома было обнаружено оборудование в виде стеклянных колб, подносы с веществом белого цвета кристаллической формы и 15 канистр с прекурсорами.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по признакам ч. 3 ст. 297 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд экспертиз для принятия процессуального решения.

В полиции рассказали, что задержанный в начале декабря прошлого года в Telegram-канале познакомился с неизвестным человеком, который предложил работу, связанную с изготовлением наркотических средств. После этого согласился и в конце декабря 2022 года прибыл на территорию Алматинской области. С января 2023 года поселился в селе Болек, где осуществлял свою незаконную деятельность.