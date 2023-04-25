Крупную нефтегазовую компанию в РК продали частникам по заниженной стоимости

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Комиссия по демонополизации экономики рассмотрела вопрос продажи одной из крупных нефтегазовых компаний в частные руки. В ходе проверки выяснилось, что объект был реализован по заниженной стоимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

«В ходе заседания было отмечено, что несколькими годами ранее в частную собственность была продана крупная компания, работающая в нефтегазовой отрасли. Проведенная по поручению комиссии проверка выявила, что данный актив был передан в частные руки по заниженной оценочной стоимости.

Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам проработать данный вопрос в рамках действующего законодательства РК», - рассказала пресс-служба главы Правительства РК.