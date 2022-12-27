Крупную партию марихуаны изъяли в Алматы

Один из шестерых подозреваемых пытался сбежать через окно балкона, прихватив с собой сумку, доверху забитую наркотиком.

Фото: polisia.kz

Наркодельцов стражи порядка задержали в Алатауском районе Алматы. Патрульным поступил сигнал о том, что в одном из домов 13-го микрорайона домочадцы прячут крупную партию наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Два экипажа "Буран-033" и "Буран-008" первыми отреагировали на сообщение. В квартире на первом этаже дверь открыли, но впускать полицейских наотрез отказались. Позже стала известна причина столь яростного сопротивления. Один из шестерых постояльцев, воспользовавшись заминкой, пытался сбежать через окно балкона, прихватив с собой коричневую сумку, доверху забитую наркотиком. Однако попытка не увенчалась успехом. Заранее предвидев возможный побег, патрульные организовали у окна засаду", – рассказал командир полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Бауыржан Хантемиров.

К осмотру жилища, где злоумышленники хранили наркотик, подключили следственно-оперативную группу Управления полиции Алатауского района. К слову, в квартире стоял устойчивый запах: не исключено, что фигуранты неоднократно употребляли наркотическое средство, отметили в полиции.

"Проведенная судебно-химическая экспертиза установила, что в сумке хранили марихуану, общий вес которой составил свыше 5,3 кг. Следователи также установили принадлежность наркотика одному из жильцов указанной квартиры – 27-летнему жителю Туркестанской области. Ранее он уже имел судимость за наркопреступление. Досудебное расследование продолжается, в ходе чего будет установлен канал поставки наркотиков в Алматы и цель его хранения", – резюмировал Хантемиров.