Крупные торговые сети готовы закупить часть объема лука напрямую у фермеров

Об этом рассказали в МТИ РК, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

По итогам онлайн-встречи Минторговли с 16 крупными торговыми сетями Казахстана, сети Small, «Семейный» и «Ярмарка Retail» выразили заинтересованность в закупе лука напрямую у фермеров.

В свою очередь, представитель сети «Toimart» сообщил, что уже подписан договор на поставку лука из Шенгельды.

В 2023 году в Казахстане собрали 1,1 млн тонн лука. За последние пять лет отмечается увеличение урожая лука на 23%, или 211,8 тыс тонн, что привело к его перепроизводству.

В Комитете торговли сообщили, что в настоящее время средняя цена по стране на лук репчатый в розничной торговле составляет 99 тг/кг. Оптовая цена на лук на рынке «Алтын Орда» варьируется в пределах 40-50 тенге.

В торговых сетях – от 58 до 140 тенге/кг.

В Минторговли напомнили, что еще в декабре прошлого года бизнесмены из Афганистана и Пакистана предлагали фермерам Жамбылской и Алматинской областей закуп по 80 тг/кг.

«Однако фермеры от крупных сделок отказались, ожидая более высоких цен. В январе в Конаеве прошла встреча с луководами Алматинской области, где афганские бизнесмены предлагали забрать максимально возможный объем лука по 40 тенге за кг. Однако стороны не сошлись в цене. Фермерам также были предложены 100 бесплатных мест на рынке «Алтын Орда» для продажи своего лука. Однако они не смогли реализовать его на рынке», - говорится в пресс-релизе.

Теперь, учитывая сложившуюся ситуацию со значительными остатками лука у фермеров Жамбылской и Алматинской областей, 4 торговые сети купят лук напрямую у производителей.

По данным ведомства, сейчас еще 5 тыс. тонн ожидают получения разрешительной документации и готовятся к отгрузке. Интерес к казахстанскому овощу проявляют покупатели из Узбекистана и Таджикистана. Сейчас стороны ведут переговоры с казахстанскими предприятиями о цене лука, которая с учетом поставки, устроит всех участников потенциальной сделки.

Экспортеры прорабатывают договоры о дальнейших поставках репчатого лука в Грузию и Италию. Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК оказывает содействие казахстанским перевозчикам в отправке партий лука за рубеж.

Также принято решение временно организовать круглосуточные посты по ускоренному проведению досмотра подкарантинной продукции на границе.