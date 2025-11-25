Крупный пожар в Японии тушат уже неделю

Происшествия,В мире,Пожары
78
Айман Аманжолова
корреспондент

Пламя разгорелось в японской префектуре Оита, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: МЧС РК

Из-за плотной застройки и сильного ветра выгорело 170 строений, в том числе жилых домов. До сих пор эвакуированы 108 человек, в первые дни пожара их было 175. Затем пожар перекинулся на лесной массив на горе по соседству.

В настоящее время признаков его расширения нет, но неизвестно, когда он будет полностью потушен.

Власти намерены выделить эвакуированным около 100 муниципальных квартир.

Ранее сообщалось, что в результате пожара один человек погиб.

 

#пожар #Япония

Популярное

Все
В Атырау откроется хоккейная академия
Не выходи на тонкий лед!
Уберегла от смертельной опасности
Стена – не место для рекламы
Путевка в Гранд-финал
Шанс на жизнь
Нет границ у творчества
За превышение наценки придется отвечать
Первые в Центральной Азии
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Кукуруза полностью убрана
Получил поддержку у акима
Соединить технологии, разум и сердце
Цифровые сервисы для АПК
Новый центр мировой металлургии
Потребитель, защищайся!
Аксакалы сажают деревья
Отходы – не доходы, но их тоже нужно легализовать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
«Слышащее государство» в действии
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Уверенный рост экономики Приаралья
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Победный выезд «Барыса»
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Пройдемся по индустриальной Караганде
Более 1 млрд тенге взыскала в доход государства прокуратура Актюбинской области
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Впервые за 10 тысяч лет вулкан Хайли Губби извергся в Эфиоп…
Власти Малайзии запретят тинэйджерам пользоваться соцсетями
Пять телебашен Китая входят в топ-10 самых высоких в мире
На Мадагаскаре исчезли почти все лемуры

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]