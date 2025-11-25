Пламя разгорелось в японской префектуре Оита, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: МЧС РК

Из-за плотной застройки и сильного ветра выгорело 170 строений, в том числе жилых домов. До сих пор эвакуированы 108 человек, в первые дни пожара их было 175. Затем пожар перекинулся на лесной массив на горе по соседству.

В настоящее время признаков его расширения нет, но неизвестно, когда он будет полностью потушен.

Власти намерены выделить эвакуированным около 100 муниципальных квартир.

Ранее сообщалось, что в результате пожара один человек погиб.