Крушение самолета AZAL: спасателям в Актау присуждены госнаграды

Награждены 68 человек - 24 из ДЧС и 44 представителя различных сфер области
В Мангистауской области десяти спасателям ДЧС вручены госнаграды за проявленный профессионализм, мужество и самоотверженность при ликвидации последствий авиакатастрофы в Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
В соответствии с указом президента РК Касым-Жомарта Токаева, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай вручил награды участникам операции.
Так, орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награждены три представителя пожарной службы и специализированной пожарной части:
Байтөре Олжас Серікбайұлы — пожарный-спасатель ПЧ № 12,
Оңғар Серіболат Айтмұханбетұлы — командир отделения ПЧ № 12,
Саркенов Марлен Бегендикович — старший пожарный-спасатель Специализированной пожарной части № 1.
Медалью «Ерлігі үшін» отмечены:
Аллабергенов Кожабек Сапарович — водитель-санитар филиала Центра медицины катастроф по Мангистауской области,
Багитов Манас Машрыкович — спасатель Оперативно-спасательного отряда,
Естемес Алишер Нұржанұлы — второй пилот АО «Казавиаспас»,
Кудабаев Асхат Кудайбергенович — командир воздушного судна АО «Казавиаспас»,
Құбайдуллаев Заманбек Мұратұлы — фельдшер филиала Центра медицины катастроф,
Оразбеков Оспан Жалгасынович — врач филиала Центра медицины катастроф.
Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждена психолог филиала Центра медицины катастроф Есен Жан Байкенқызы.
Кроме того, благодарственные письма президента РК получили сотрудники пожарных частей и медучреждений, которые также сыграли ключевую роль в спасении людей и ликвидации последствий трагедии.
Среди награжденных 68 человек, включая 24 сотрудника департамента по ЧС и 44 представителя различных сфер области. Награды от имени министра по ЧС генерал-майора Чингиса Аринова им вручил начальник ДЧС Мангистауской области Мурат Муханов.
Отмечается, что данные награды являются признанием высокого профессионализма, самоотверженности и мужества, проявленных всеми участниками ликвидации катастрофы, которые своим трудом внесли значительный вклад в безопасность и защиту жителей региона.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил представить к госнаградам отличившихся спасателей.
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