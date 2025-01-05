Крушение самолета AZAL: спасателям в Актау присуждены госнаграды

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Награждены 68 человек - 24 из ДЧС и 44 представителя различных сфер области

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Мангистауской области десяти спасателям ДЧС вручены госнаграды за проявленный профессионализм, мужество и самоотверженность при ликвидации последствий авиакатастрофы в Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

В соответствии с указом президента РК Касым-Жомарта Токаева, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай вручил награды участникам операции.

Так, орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награждены три представителя пожарной службы и специализированной пожарной части:

Байтөре Олжас Серікбайұлы — пожарный-спасатель ПЧ № 12,

Оңғар Серіболат Айтмұханбетұлы — командир отделения ПЧ № 12,

Саркенов Марлен Бегендикович — старший пожарный-спасатель Специализированной пожарной части № 1.

Медалью «Ерлігі үшін» отмечены:

Аллабергенов Кожабек Сапарович — водитель-санитар филиала Центра медицины катастроф по Мангистауской области,

Багитов Манас Машрыкович — спасатель Оперативно-спасательного отряда,

Естемес Алишер Нұржанұлы — второй пилот АО «Казавиаспас»,

Кудабаев Асхат Кудайбергенович — командир воздушного судна АО «Казавиаспас»,

Құбайдуллаев Заманбек Мұратұлы — фельдшер филиала Центра медицины катастроф,

Оразбеков Оспан Жалгасынович — врач филиала Центра медицины катастроф.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждена психолог филиала Центра медицины катастроф Есен Жан Байкенқызы.

Кроме того, благодарственные письма президента РК получили сотрудники пожарных частей и медучреждений, которые также сыграли ключевую роль в спасении людей и ликвидации последствий трагедии.

Среди награжденных 68 человек, включая 24 сотрудника департамента по ЧС и 44 представителя различных сфер области. Награды от имени министра по ЧС генерал-майора Чингиса Аринова им вручил начальник ДЧС Мангистауской области Мурат Муханов.

Отмечается, что данные награды являются признанием высокого профессионализма, самоотверженности и мужества, проявленных всеми участниками ликвидации катастрофы, которые своим трудом внесли значительный вклад в безопасность и защиту жителей региона.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил представить к госнаградам отличившихся спасателей.

25 декабря всех потрясла новость о крушении самолета в Актау. Он вылетел из Баку в Грозный, но в итоге потерпел крушение в Актау.

#награждение #спасатели #госнаграды #авиакатастрофа

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