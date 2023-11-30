Кто больше всех нарушает правила госзакупок, выяснил Антикор

Как оказалось, чаще всего нарушения допускали аппараты акимов, организации образования и здравоохранения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние 2 года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на сумму более 67 млрд тенге (2022 год - 29 млрд тенге, за 10 месяцев 2023 года - 38,4 млрд тенге), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Антикор посредством информационной системы «Единое окно закупок» выявил завышения заявленных цен при закупе канцтоваров, ГСМ, компьютерной техники и продуктов питания. В большинстве случаев нарушения были допущены аппаратами акимов, организациями образования и здравоохранения.

«В процесс госзакупок вовлечены более 18 тысяч заказчиков и порядка 80 тысяч поставщиков. Наиболее распространенные криминальные схемы – лоббирование интересов конкретных поставщиков, формирование технической спецификации, а также подписание фиктивных актов. К примеру, управлением спорта области Жетысу планировалась закупка одной национальной юрты за 13 млн тенге, при фактической ее стоимости 4,5 млн», — говорится в сообщении Агентства по противодействию коррупции.

Вместе с тем, ГККП «Районный дом культуры акима Сарканского района» области Жетысу планировалась закупка одного кондиционера за 1,5 млн тенге, при фактической ее средней рыночной стоимости 250-300 тыс. тенге. После вмешательства Антикора средства были пересмотрены.

Также агентство предотвратило неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 14,8 млн тенге. Так, районный отдел образования Костанайской области планировал приобретение 43 тыс. литров летнего дизельного топлива по 580 тенге за литр, тогда как средняя цена на тот момент составляла менее 250 тенге за литр. Данное топливо предназначалось для потребностей школ и детских садов районов областей.

Кроме того, Антикоррупционная служба отменила закуп 16-ти портативных медицинских фонарей городской больницей акимата Астаны по 3,3 млн тенге за единицу. Тогда как среднерыночная стоимость не превышала 600 тыс. тенге. Таким образом, предотвращено неэффективное расходование средств на сумму 44 млн тенге.

С целью совершенствованию нормативно-правовой базы Антикоррупционная служба предложила меры по совершенствованию законодательства в сфере госзакупок. Так в новый Закон «О государственных закупках» внесен ряд предложений по усилению антикоррупционных мер. Например, предлагается включить понятие конфликта интересов и его урегулирование, вносить в реестр недобросовестных поставщиков лиц, осужденных за коррупционные преступления, и сократить основания для проведения закупок из одного источника.

