"Кто имел деньги - купил доллары по хорошему курсу" – депутат подозревает Нацбанк в спекуляциях

Экономика
Лаура Тусупбекова
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Аманжан Жамалов требует от Национального банка принять меры по прекращению спекуляций на валютном рынке. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.       

Мажилисмен напомнил, что основным экономическим инструментом Нацбанка по инфляционному таргетированию является регулирование учетной ставки Нацбанка и курса тенге через валютные интервенции – продажу или покупку.

«Так, для удержания курса тенге только за 12 и 13 января 2022 года объем валютных интервенций Нацбанка составил 240 млн долларов США. А это около 50% от всего объема торгов. Валютные интервенции также проводились Нацбанком в ноябре и декабре 2021 года – сальдо по ним составило почти 500 млн долларов США. Данные о валютных интервенциях за январь 2022 года до сих пор не опубликованы. Но даже эти цифры поражают своей масштабностью. По объёму они сопоставимы с затратами на Министерство здравоохранения или образование. В чьих интересах были проведены интервенции и потрачены резервы?» – задался вопросом депутат.

По его мнению, это было сделано не для проведения импортных сделок, а для того, чтобы удовлетворить спекуляционный спрос.

«Проще говоря, кто имел деньги - купил доллары за счет Национального банка по хорошему курсу. И, скорее всего, эти деньги были выведены за рубеж. Но зачем расходовать резервы, чтобы удовлетворить спрос спекулянтов? Что это за монетарная политика? Резервы нужны стране, для того чтобы обеспечивать достаточный для нужд страны объем импорта и гарантировать выплаты по внешним займам, что само по себе является мощным стабилизирующим валютный курс фактором», – сказал Аманжан Жамалов.

При этом, констатировал депутат, в каждом пресс-релизе и публичном выступлении Нацбанк заявляет о приверженности свободному плавающему курсу и стабильности.

«К сожалению, стабильность курса тенге – это его стабильное падение. Возникает противоречие между словом и делом. Декларируя свободный рыночный курс, Национальный банк активно проводит интервенции и неизвестно в чью пользу. Свободный плавающий курс в исполнении Нацбанка подобен призраку – все о нем говорят, но никто его не видел. Даже профессиональные участники рынка не понимают, от чего зависит курс тенге. Цена на нефть растет или падает – курс не меняется или вообще двигается в другую сторону. Нацбанк вмешивается в валютный рынок, но не объясняет, какие целевые значения курса он поддерживает. С другой стороны, заявляет о свободном плавании. Непредсказуемость курса стала главной причиной недоверия к нему. Поэтому люди живут в постоянном ожидании девальвации», – отметил мажилисмен.

В этой связи депутат считает необходимым Нацбанку совместно с Агентством по финансовому мониторингу выработать меры по прекращению спекуляций на валютном рынке. По его мнению, Нацбанку нужно обеспечить публикацию данных о валютных интервенциях на ежедневной основе, включая продажу и покупку валюты, как это делается в других странах, а Агентству по финансовому мониторингу проанализировать информацию о валютных интервенциях за последние 3 месяца, включая продажу и покупку валюты.

Популярное

Все
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
7 крупных предприятий восстанавливают подачу тепла в Экибастузе
Золотые медали международного турнира завоевали казахстанские боксеры
Стало известно, когда подключат все дома экибастузцев к отоплению
Как снизить цены на продукты: в правительстве предложили новые схемы работы стабфондов
50-летнего иностранца подозревают в торговле наркотиками в Астане
Кинофестиваль "Бастау" объявил победителей
Жители Шахтинска бояться повторить судьбу экибастузцев
Атырауский школьник вытащил из ледяной воды двоих тонувших детей (Видео)
1700 тел мертвых тюленей нашли на побережье Каспия в Дагестане
Пьяный водитель без прав "убил" в ДТП 11-классницу в Актюбинской области
Специалисты объяснили массовую гибель тюленей на берегу Каспия в Дагестане
Закон Республики Казахстан
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
Локдаун возвращается в Китай
Полиция прокомментировала митинг в столице
Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы-Усть-Каменогорск
Авария на ТЭЦ в Экибастузе: к жителям обратились за помощью
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Аргентина одержала первую победу над Мексикой. Месси забил гол
Как в Экибастузе спасают от холода пациентов больниц
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
При столкновении двух автобусов скончался водитель в Караганде
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
42 градуса мороза и леденящий ветер: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
В ВКО спасли дальнобойщиков от замерзания
Новый праздник появился в Казахстане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео

Читайте также

Экономика
Ценовой сговор выявила прокуратура Астаны
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Казахстан принимает участие в Центральноазиатском инвестици…
Экономика , Общество
Цены на продукты выросли за год почти на 25% - Бюро национа…
Правительство , Экономика
Ряд требований озвучил премьер руководству "АрселорМиттал Т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]