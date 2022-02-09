"Кто имел деньги - купил доллары по хорошему курсу" – депутат подозревает Нацбанк в спекуляциях

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Аманжан Жамалов требует от Национального банка принять меры по прекращению спекуляций на валютном рынке. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Мажилисмен напомнил, что основным экономическим инструментом Нацбанка по инфляционному таргетированию является регулирование учетной ставки Нацбанка и курса тенге через валютные интервенции – продажу или покупку.
«Так, для удержания курса тенге только за 12 и 13 января 2022 года объем валютных интервенций Нацбанка составил 240 млн долларов США. А это около 50% от всего объема торгов. Валютные интервенции также проводились Нацбанком в ноябре и декабре 2021 года – сальдо по ним составило почти 500 млн долларов США. Данные о валютных интервенциях за январь 2022 года до сих пор не опубликованы. Но даже эти цифры поражают своей масштабностью. По объёму они сопоставимы с затратами на Министерство здравоохранения или образование. В чьих интересах были проведены интервенции и потрачены резервы?» – задался вопросом депутат.
По его мнению, это было сделано не для проведения импортных сделок, а для того, чтобы удовлетворить спекуляционный спрос.
«Проще говоря, кто имел деньги - купил доллары за счет Национального банка по хорошему курсу. И, скорее всего, эти деньги были выведены за рубеж. Но зачем расходовать резервы, чтобы удовлетворить спрос спекулянтов? Что это за монетарная политика? Резервы нужны стране, для того чтобы обеспечивать достаточный для нужд страны объем импорта и гарантировать выплаты по внешним займам, что само по себе является мощным стабилизирующим валютный курс фактором», – сказал Аманжан Жамалов.
При этом, констатировал депутат, в каждом пресс-релизе и публичном выступлении Нацбанк заявляет о приверженности свободному плавающему курсу и стабильности.
«К сожалению, стабильность курса тенге – это его стабильное падение. Возникает противоречие между словом и делом. Декларируя свободный рыночный курс, Национальный банк активно проводит интервенции и неизвестно в чью пользу. Свободный плавающий курс в исполнении Нацбанка подобен призраку – все о нем говорят, но никто его не видел. Даже профессиональные участники рынка не понимают, от чего зависит курс тенге. Цена на нефть растет или падает – курс не меняется или вообще двигается в другую сторону. Нацбанк вмешивается в валютный рынок, но не объясняет, какие целевые значения курса он поддерживает. С другой стороны, заявляет о свободном плавании. Непредсказуемость курса стала главной причиной недоверия к нему. Поэтому люди живут в постоянном ожидании девальвации», – отметил мажилисмен.
В этой связи депутат считает необходимым Нацбанку совместно с Агентством по финансовому мониторингу выработать меры по прекращению спекуляций на валютном рынке. По его мнению, Нацбанку нужно обеспечить публикацию данных о валютных интервенциях на ежедневной основе, включая продажу и покупку валюты, как это делается в других странах, а Агентству по финансовому мониторингу проанализировать информацию о валютных интервенциях за последние 3 месяца, включая продажу и покупку валюты.