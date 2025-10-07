Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О том, кто может бесплатно пройти скрининг, в каком возрасте и на какие заболевания, на брифинге в городской Службе коммуникаций рассказала директор филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" по Астане Гульжан Шайхыбекова

По ее данным, казахстанцы, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК, имеют право на прохождение скрининга в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Иностранцы, временно проживающие в нашей республике, из числа трудящихся мигрантов и членов их семей, являющихся гражданами государств-членов ЕАЭС, прикрепляются к поликлиникам, на основе договора добровольного и вмененного медицинского страхования (ВМС) и имеют право на получение скрининговых исследований в системе ОСМС.

Граждане Казахстана, согласно статье 80 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", обязаны проходить профилактические медицинские осмотры, скрининговые исследования.

Пройти скрининг можно по месту прикрепления - в поликлинике. Скрининг проводится в 2-х возрастных категориях: дети и взрослые с 30 и до 70 лет.

Поликлиники приглашают на скрининг путем обзвона, отправки SMS-сообщения, подворового обхода, а также информационных кампаний на официальных сайтах, аккаунтах в социальных сетях.

Так, в рамках ГОБМП в Казахстане осуществляются следующие виды скрининговых исследований:

На раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, поведенческих факторов риска, в том числе глаукомы:

Возраст и категория - мужчины и женщины в возрасте 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, поведенческими факторами риска; Частота прохождения - 1 раз в 2 года;

На раннее выявление сахарного диабета:

Возраст и категория - мужчины и женщины в возрасте 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с сахарным диабетом; Частота прохождения - 1 раз в 2 года;

На раннее выявление рака молочной железы:

Возраст и категория - женщины в возрасте в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями молочной железы; Частота прохождения - 1 раз в 2 года;

На раннее выявление рака шейки матки:

Возраст и категория - женщины в возрасте 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями шейки матки; Частота прохождения - 1 раз в 4 года;

На раннее выявление колоректального рака: Возраст и категория - мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки; Частота прохождения - 1 раз в 2 года;

На раннее выявление вирусных гепатитов В и С (2 этапное) - группы риска:

Это медработники, лаборанты, а также пациенты, поступающие на плановые и экстренные операции, пациенты центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии, пациенты, получающие гемотрансфузии, трансплантацию и пересадку органов (части органов), тканей, половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов (перед проведением и через шесть месяцев после проведения гемотрансфузий, трансплантации и пересадки органов (части органов), тканей, половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов); беременные женщины (при постановке на учет и перед родами при отсутствии обследования на вирусный гепатит); лица из ключевых групп населения, которые подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией в силу особенностей образа жизни (при обращении для тестирования на ВИЧ-инфекцию, не чаще, чем 1 раз в шесть месяцев).

Вместе с тем для беременных проводится пренатальный скрининг - 3 УЗИ, которые осуществляются на сроках 11-13, 19-21, 30-32 недели.

Неонатальным скринингом в 4 этапа охватываются дети в первые 28 дней жизни. Если при первом этапе все показатели в норме, то остальные 3 этапа проводиться не будут.

Кроме того, детям проводят:

- аудиологический скрининг при рождении, в 3 месяца, год, два, три и шесть лет;

- психофизического развития - до 5 лет в 3 этапа;

- офтальмологический - недоношенные дети в 4 этапа;

- на носительство СМА - девушки 16–17 лет до брака и планирования беременности.