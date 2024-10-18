Кто представит Казахстан на чемпионате мира по борьбе в Албании

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

В скором времени в столице Албании Тиране стартует чемпионат мира по борьбе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

Первые поединки проведут борцы до 23 лет, а затем взрослые спортсмены определят сильнейших в неолимпийских весовых категориях.

Чемпионат мира по видам борьбы проводится ежегодно с 2005 года. В 2016 году, по инициативе международной федерации Объединённого мира борьбы (UWW), был впервые организован чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях. В олимпийские годы мировое первенство среди олимпийских весов не проводилось.

Первое состязание в неолимпийских весовых категориях состоялось в декабре 2016 года в Будапеште. Тогда сборная Казахстана завоевала одну серебряную и одну бронзовую медаль. В 2020 году турнир не состоялся по причине пандемии.

Чемпионат мира в неолимпийских категориях включает следующие весовые категории: 61, 70, 79 и 92 кг в вольной борьбе, 55, 59, 65 и 72 кг в женской борьбе, 55, 63, 72 и 82 кг в греко-римской борьбе. Данные соревнования проводятся для ввода международной практики у спортсменов в указанных категориях.

Соревнование среди взрослых пройдет с 28 по 31 октября. Финальные схватки состоятся 29 октября (греко-римская борьба), 30 октября (женская борьба) и 31 октября (вольная борьба).

На предстоящем чемпионате Казахстан представят следующие спортсмены:

Греко-римская борьба:

55 кг: Исхар Курбаев

63 кг: Ержет Жарлыкасин

72 кг: Мейржан Шермаханбет

82 кг: Евгений Поливадов

 Женская борьба:

55 кг: Зульфия Яхьярова

59 кг: Диана Каюмова

65 кг: Ирина Казюлина

72 кг: Жамила Бакбергенова

 Вольная борьба:

61 кг: Асыл Айтакын

70 кг: Нуркожа Каипанов

79 кг: Даулет Ергеш

92 кг: Нурдаулет Бекенов

#чемпионат мира #Албания #спортсмены

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