Кто сегодня из казахстанцев выступит на Азиаде-2025

Спорт
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Программу выступления казахстанских спортсменов на 11 февраля опубликовало Министерство туризма и спорта, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Минтуризма и спорта

По итогам соревновательного дня на 10 февраля в активе сборной Казахстана — 1 золотая, 5 серебряные и 3 бронзовые медали.

Фристайл-акробатика: Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль в смешанном командном зачете. В составе команды выступили Аяна Жолдас, Асылхан Асан и Шерзод Хаширбаев.

Лыжные гонки: Бронзовым призером соревнований среди мужчин на дистанции 10 км вольным стилем стал спортсмен национальной сборной Олжас Климин.

Владислав Ковалев финишировал шестым, Наиль Башмаков – десятым, Ернар Нурысбеков – шестнадцатым.

Конькобежный спорт: В соревнованиях на дистанции 500 метров среди мужчин Евгений Кошкин занял четвертое место, Алтай Жардембекович – девятое, Никита Важенин – пятнадцатое, а Роман Биназаров – шестнадцатое.

В женских соревнованиях на дистанции 3000 метров Надежда Морозова показала четвертый результат, Кристина Шумекова – шестой, Арина Ильяшенко – двенадцатый.

В мужском командном спринте сборная Казахстана заняла четвертое место. В составе команды выступили Алтай Жардембекулы, Никита Важенин и Артур Галиев.

Кёрлинг: Женская сборная Казахстана в первом матче дня с крупным счетом обыграла команду Тайбэя (14:0), а во втором матче уступила сборной Китая.

Мужская сборная Казахстана по керлингу провела встречу с командой Филиппин и уступила со счетом 1:4.

Хоккей с шайбой: Мужская сборная Казахстана одержала очередную победу. Подопечные Олега Болякина обыграли команду Южной Кореи со счетом 2:1. Таким образом, сборная вышла в четвертьфинал без поражений.

#Казахстан #Спорт

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