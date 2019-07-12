​«...Кто-то помнит меня»

«Их не на один и не два альбома, – сказал, помнится, брат певца Бауыржан Шукенов, когда через 20 дней после смерти Батыра 18 мая 2015 года алматинцы соб­рались на площади перед Дворцом республики. – Мы все – и я, и его друзья, которые работали с ним, думаем, как сделать эти песни достоянием тех, кто его любил, чтобы память о нем навсегда сохранилась в их сердцах».

В тот день вспомнить Батырхана и послушать песни – его собственные и других композиторов, ставшие классикой в его исполнении, – пришли люди разных возрастов и профессий.

И вот теперь при поддержке Фонда Булата Утемуратова увидело свет коллекционное издание, куда вошли два концерта, девять музыкальных дисков и неизданные ранее песни Батыра Шукенова. Работа над антологией шла почти два года. Некоторые из композиций имелись раньше лишь в демоверсиях. Над диском к альбому «Осень» (название выб­рано уже после смерти певца) Батыр трудился в последний год жизни. Музыку ко многим композициям, вошедшим в него, написал российский композитор Павел Есенин, дизайном обложки занимался Арыс Аренов. Активное участие в этой работе принял и Максут Шукенов – сын Батырхана.

На презентации собрались звезды казахстанской эстрады. В их числе народная артистка РК Роза Рымбаева, которая не раз выступала вместе с певцом.

– Батыр обладал всем, что необходимо настоящему артисту, – сказала Роза Рымбаева. – У него была красивая душа, безупречный музыкальный вкус, правильное владение голосом, который узнавался сразу. Я считаю, что он был и остается примером для молодых исполнителей. Мои сыновья – музыканты, они учатся в том числе и на творчестве Батыра. Коллекционное издание его произведений – ценный подарок для всех.

Напомним, что в прошлом году Фонд имени Батырхана Шукенова презентовал нотный альбом песен на казахском языке «Сағым дүние», которые исполнял сам Батыр.