Куба осталась без электричества после аварии на главной ТЭЦ страны

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На Кубе масштабный блэкаут: страна в пятницу осталась без электричества после аварии на крупнейшей электростанции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

Власти сообщили, что авария произошла около 11 часов дня, и пока не могут сказать, когда поломка будет устранена.

В стране вот уже несколько месяцев подряд происходят длительные блэкауты, так что в четверг премьер-министр даже объявил «чрезвычайное энергетическое положение».

Последний блэкаут стал результатом аварии на ТЭЦ имени Антонио Гутьерреса в Матансасе, крупнейшей электростанции острова.

Президент страны Мигель Диас-Канель объявил восстановление подачи электроэнергии своим главным приоритетом. Ранее власти объявили, что все школы, а также второстепенные по значимости учреждения вроде ночных клубов будут закрыты до понедельника.

Кубинцев также призвали не включать в часы пик электроприборы, потребляющие много энергии, в частности, холодильники и электроплиты.

Выступив в четверг с телевизионным обращением, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро сослался на разрушающуюся энергетическую инфраструктуру, нехватку топлива и растущую потребность в электроэнергии как на факторы, которые привели к кризису.

Продолжительные блэкауты, особенно такого масштаба, всегда вызывают у властей острова острую тревогу, в основном потому, что потенциально могут привести к массовым общественным беспорядкам.

В июле 2021 года тысячи людей вышли на улицы в знак протеста в связи с продолжавшимися несколько дней почти по всей стране блэкаутами.

Их раздражение и отчаяние в первую очередь объяснялись тем, что в холодильниках и морозилках начали портиться дефицитные на Кубе продукты питания, запасенные впрок, и к тому же не работали кондиционеры и вентиляторы, без которых даже привыкшим к жаре жителям острова трудно обходиться.

К тому же во многих зданиях перестали работать насосы, подающие воду, так что отсутствие электричества означает и отсутствие воды в кране.

То же самое касается и автозаправок, где тоже не работают насосы, и работники жизненно важных служб не могут использовать автомобили.

Коммунистическое правительство Кубы все явственнее понимает, что население страны на фоне кризиса постепенно теряет страх перед властями и все более откровенно высказывается по поводу многочисленных проблем острова.

Некоторые граждане даже готовы выйти на улицы с антиправительственными лозунгами, если ситуация обострится, как это уже было в марте этого года, когда сотни людей вышли на редкую пока демонстрацию протеста в связи с продолжительными блэкаутами и нехваткой продуктов питания.

#энергетика #Куба #блэкаут

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