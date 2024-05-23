Кубок Азии по триатлону пройдет в Бурабае

В поселке Бурабай 25-26 мая пройдет Кубок Азии по триатлону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Данный старт станет одним из последних рейтинговых соревнований, который принесет триатлонистам необходимые очки для участия на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Кубок Азии состоится возле отеля Айнаколь, в поселке Бурабай. Ожидается участие спортсменов из 12 стран мира, а также же лидеров нашей сборной Аяна Бейсенбаева и Екатерины Шабалиной, которые будут бороться за право участия в Олимпийских играх.

По итогам этого соревнования, согласно правилам World Triathlon, очки в мировом рейтинге будут распределены между победителями и призёрами турнира. В частности, за 1 место будет начислено 200 очков, за 2 место – 185 и за 3 место – 170 очков.

Программа соревнований:

25 мая:

Старт 10.00 – Еlite Men

Старт 10.05 – Elite Female

Старт 14.00 – Junior Men

Старт 14.05 – Junior Female