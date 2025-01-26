Кубок мира по могулу: Галышева завоевала «бронзу»
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Спортсменка успешно выступила в параллельном могуле, передает Kazpravda.kz
Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Юлия Галышева стала бронзовым призером этапа Кубка мира в Уотервилле (США).
Спортсменка успешно выступила в параллельном могуле. Галышева дошла до полуфинала, где уступила Перрин Лаффон из Франции.
В заезде за третье место казахстанка оказалась сильнее Майи Швингхаммер (Канада).
Золотую медаль завоевала Перрин Лаффон, а второе место заняла Джейлин Кауф (США).
Анастасия Городко стала девятой, Аяулым Амренова показала 29-й результат.