Кубок мира по могулу: Галышева завоевала «бронзу»

Фото: Olympic.kz

Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Юлия Галышева стала бронзовым призером этапа Кубка мира в Уотервилле (США).

Спортсменка успешно выступила в параллельном могуле. Галышева дошла до полуфинала, где уступила Перрин Лаффон из Франции.

В заезде за третье место казахстанка оказалась сильнее Майи Швингхаммер (Канада).

Золотую медаль завоевала Перрин Лаффон, а второе место заняла Джейлин Кауф (США).

Анастасия Городко стала девятой, Аяулым Амренова показала 29-й результат.