Кубок у сильнейшего!

Стартовала Универсиада еще в начале апреля по 38 видам спорта и проходила сразу в нескольких регионах страны: в Алматы, Уральске, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Семее, Таразе, Актобе.

По словам генерального директора Национального научно-практического центра физичес­кой культуры МОН РК Садыка Мустафаева, символично то, что подведение итогов, награждение финалистов большого праздника спорта состоялось именно в Актобе – городе, которому нынче исполнилось 150 лет! Этой знаменательной дате в рамках Года молодежи и было посвящено мероприятие.

В отличие от ІХ летней Универсиады, прошедшей в 2018-м в Талдыкоргане, число участников нынче заметно возросло. По 38 видам спорта состязались 62 высших учебных заведения – участвовали 480 команд, в сос­таве которых было 4 025 спорт­сменов. Это на 70% больше, чем в минувшем году. Торжественное закрытие Х летней Республиканской универсиады прошло в спорткомплексе Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова. Победителям, участникам и организаторам Универсиады были вручены кубок и грамоты от имени министра образования и науки РК Куляш Шамшидиновой, памятные медали от Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК.

В общекомандном зачете 1-е место занял Казахский на­циональный университет им. аль-Фараби, 2-го места удос­тоен Университет им. К. Жубанова, а на 3-м оказался Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. 4–6-е мес­та разделили Таразский государственный университет им. М. Дулати, Казахско-турецкий международный университет им. Х. Яссауи, а также Восточно-Казахстанский госуниверситет им. С. Аманжолова.

Стоит отметить, что один из лидеров тройки лучших – Университет им. К. Жубанова – принял участие в 20 видах спорта из 38. Таким образом, на счету АРГУ – 48 медалей. Из них золотых – 21, серебряных – 11, бронзовых – 16. Особо отличилась команда по плаванию, которая принесла в копилку вуза 12 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые медалей. В составе этой команды свое мастерство показали рекордсмены и чемпионы РК, мастера спорта братья Айбек и Алибек Камзеновы.

На торжественной церемонии в Актобе флаг Универсиады был передан Международному казахско-турецкому университету им. Х. Яссауи.