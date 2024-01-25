Куда стремятся путешественники

Эти цифры говорят о том, что загруженность наших курортов увеличилась на 344 тыс. человек по сравнению с 2022 годом, или на 12,6% – тогда за девять месяцев зоны отдыха посетили 2 млн 729 тыс. человек. Ориентируясь на эти данные, Министерство туризма и спорта решило обнародовать топ-5 курортных зон Казахстана.

Итак, самой популярной курортной зоной стал Алматинский горный клас­тер. С января по сентябрь 2023 года его посетили 1 млн 728 тыс. путешественников. Второе место принадлежит курортам Мангистау. Этот западный регион нашей страны посетили 299 тыс. человек. На третьем месте – Щучинско-Боровская курортная зона с 243 тыс. туристов, которые побывали здесь. В пятерку также вошли два популярных летних места отдыха: Алакольская курортная зона в области Абай (204 тыс. посещений) и Балхашская курортная зона (94 тыс.).

– Внутренний туризм Казахстана динамично развивается. Отечественные курорты все больше пользуются популярностью не только у казах­станцев, но и у иностранных гостей.

В планах министерства увеличить эти показатели за счет мер государственной поддержки. Сегодня для любого туриста одним из важных критериев выбора места отдыха является развитая инфраструктура. Работа в данном направлении будет продолжена. К сожалению, потенциал некоторых курортов еще не раскрыт. Например, это курортная зона Катон-Карагай в Восточно-Казахстанской области, где за указанный период побывали лишь 7,8 тысячи человек, – отметил заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

По статистическим данным, также выросли объемы оказанных услуг. Если с января по сентябрь 2022 года гостиницы курортных зон оказали услуги на сумму более 74 млрд тенге, то за этот же период 2023 года – на 29 млрд тенге (на 39%) больше – более 103 млрд тенге. Такие показатели не могут не радовать. К тому же сфера туризма обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития.