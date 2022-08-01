Общество
Куда уходят белки?
Флора Левина, Семей

Специалисты государственного лесного природного резервата «Семей орманы» бьют тревогу: в последнее время заметно сократилась популяция белок в реликтовом бору Прииртышья. Одной из причин эксперты назвали прогрессирующие загрязнение и разрушение среды обитания. Основной средой обитания белок является лес.

Как известно, мелкие лесные жители играют положительную роль в лесовосстановлении. Сейчас невооруженным глазом можно заметить, что в самом лесу рыжих красавиц заметно поубавилось. Типичная обитательница леса осенью и зимой кормится преимущественно в кронах деревьев, весной и летом – в основном на земле. Это связано с характером питания: в теплое время года белка часто использует упавшие шишки хвойных, а также грибы, ягоды и насекомых. Лес для белки не только источник корма. Она строит на деревьях свои гнезда или поселяется в дуплах деревьев. В них же она скрывается от врагов.

В ленточном бору Семея обитает основной вид белки обыкновенной, подвид белка-телеутка.

– Главным фактором спада популяции следует признать неурожайность леса. Соответственно, у белок становится меньше еды, и они исчезают. На здоровье белок оказывают огромное влияние бескормица и инфекционные заболевания, которые развиваются с конца осени до весны, – рассказал охотовед Бородулихинского филиала ГУ ГЛПР «Семей орманы» Владимир Баканов.

В лесном резервате Владимир Баканов работает с 2013 года, он отмечает, что девять лет назад пушистые обитательницы леса встречались в лесу намного чаще.

Как и любое животное, белки страдают от шумовых эффектов. Фейерверки вызывают у них стрессы, из-за громких звуков они покидают свои привычные места обитания. Из-за прогрессирующего загрязнения и разрушения среды обитания численность многих ценных видов животных быстро сокра­щается. А вмешательство человека значительно снижает площади территории их обитания.

А чтобы лес не потерял своих маленьких обитательниц, необходимо беречь природу. Фраза избитая, но такая актуальная.

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