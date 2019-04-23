​Куда утекают деньги?

Обращаясь к участникам заседания, председатель Сената Дарига Назарбаева подчеркнула, что местная власть – ключевое звено государственного управления. Административная реформа наделила местную власть значительными полномочиями, маслихаты могут самостоятельно формировать бюджет на уровне села, сельского округа, города районного значения. Самостоятельное управление коммунальной собственностью, контроль в сфере управления земельными ресурсами, различные виды лицензирования, аттестации, контроля. Однако первоочередные задачи регионов решаются не на должном уровне.

Спикер также акцентировала внимание на ряд вопросов регионального развития, требую­щих скорейшего решения, в частности, слабой инфраструктуры регионов.

– На вопросы обеспечения питьевой водой регионов за годы независимости было пот­рачено более 540 миллиардов тенге. Так почему же до сих пор многие населенные пункты не имеют доступа к питьевой воде? Эта программа, как Бермудский треугольник, в которой средства загадочно исчезают, – сказала Дарига Назарбаева.

Секретарь Комитета по меж­дународным отношениям, обороне и безопасности Сената, председатель республиканского общественного объединения «Объединение депутатов мас­лихатов Казахстана» Тулеу­бек Мукашев в своем докладе отметил необходимость изменения критериев отбора кандидатов в депутаты маслихатов, прохож­дения их обучения в Академии государственного управления, повышения статуса секретарей маслихатов, совершенствования работы ревизионных комиссий.

С докладами также выступили министр национальной экономики Руслан Даленов, председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, секретарь Туркестанского областного маслихата Кайрат Балабиев, секретарь Костанайского областного маслихата Сайлаубек Ещанов.

Дарига Назарбаева призвала активизировать деятельность Совета по взаимодействию с местными представительными органами.

– Совет должен стать постоян­но действующей площадкой, где будут обсуждаться актуальные вопросы становления местного самоуправления и регионального развития, вырабатываться рекомендации по решению возникающих проб­лем, – сказала глава Сената.

По итогам встречи будут выработаны рекомендации, они должны носить предельно конкретный характер – со сроками и ответственными, а сенаторы должны обеспечить постоянный мониторинг хода их реализации, поручила председатель Сената.

В завершение состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве Совета по взаимодействию с местными представительными органами (маслихатами) Сената Парламента и республиканского общественного объединения «Объединение депутатов мас­лихатов Казахстана».