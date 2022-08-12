Купить дорого и продать дешевле – так СПК Shymkent "стабилизировала" цены на муку

В ходе проверки деятельности социально-предпринимательской корпорации Shymkent департамент Агентства Казахстана по противодействию коррупции по городу Шымкенту выявил немало любопытных моментов. Среди всего прочего сотрудников правоохранительных органов особо заинтересовал закуп муки – важнейшего социального продукта, без которого не обходится ни одна семья, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Мука составляет значительную долю в формировании стабилизационного фонда. На формирование последнего за последние три года управление сельского хозяйства Шымкента и СПК Shymkent заключили договоров о закупе услуг на сумму более 5,7 млрд тенге. Эти средства выделены из городского бюджета и призваны снизить стоимость продуктов, включенных в список социально значимых.

В Антикоре отмечают, что все договоры заключены в бумажном виде, без ссылок на соответствующие нормы законодательства. При этом на стоимости основных продуктов питания бюджетные вливания не сказались.

К примеру, муку, закупленную на бюджетные деньги у определенной компании, уже через считанные дни продавали. Причем, той же самой компании. Но уже значительно дешевле.

«Анализ показал, что СПК путем заключения договора закупа муки оплачивает денежные средства за весь объем муки, а уже на следующий день, так было в двух случаях, или через некоторое время, данную муку продает дешевле этому же предпринимателю, – прокомментировал ситуацию главный специалист департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Жани Камбар. – По сути СПК фактически даже не принимает товар на свой баланс и не проверяет его качество. Договоры на муку заключались 8 раз на общую сумму 650 млн тенге».

По результатам проверки Антикоррупционной службой СПК Shymkent внесено более 20 рекомендаций, устранить которые в социально-предпринимательской корпорации обязаны в течение полугода.

Впрочем, в СПК утверждают, что из 21 рекомендации 17 уже исправили, оперативно отреагировав на замечания Антикора. Для этого провели серьезную работу над ошибками и даже предложили внести изменения в законодательство страны, а заодно усовершенствовали внутренние нормативные документы. Оставшиеся нарушения обещают исправить осенью.

Что касается продажи муки по цене ниже закупочной, то в СПК упирают на Правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, которыми предусмотрен механизм проведения товарных интервенций. Они-то якобы и предусматривают стабилизацию внутреннего рынка путем реализации социально значимых продовольственных товаров по цене ниже рыночных.

Та самая мука, дескать, направлена в пекарни города по сниженным ценам.