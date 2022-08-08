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Курил в промышленном масштабе
Асель Мухамед-Амин, Акмолинская область

Полицейские города Степногорска при отработке оперативной информации выявили кусты конопли на приусадебном участке, принадлежащем местному жителю. Садоводом оказался 36-летний мужчина, состоящий на наркологическом учете.

На месте были также обнаружены шланги, проведенные к лункам для полива. Полицейские выкорчевали 173 куста. Согласно заключению экспертов, вес изъя­того превысил 12 килограммов. Со слов горожанина, коноплю он выращивал для себя.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 300 Уголовного кодекса РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Согласно действующему законодательству, за подобное деяние предусмот­рено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», – проинформировали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

К слову, с начала текущего года это уже четвертый подобный случай.

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