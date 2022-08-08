Статьи Курил в промышленном масштабе 8 августа 2022 г. 0:00 Асель Мухамед-Амин, Акмолинская область Полицейские города Степногорска при отработке оперативной информации выявили кусты конопли на приусадебном участке, принадлежащем местному жителю. Садоводом оказался 36-летний мужчина, состоящий на наркологическом учете. На месте были также обнаружены шланги, проведенные к лункам для полива. Полицейские выкорчевали 173 куста. Согласно заключению экспертов, вес изъятого превысил 12 килограммов. Со слов горожанина, коноплю он выращивал для себя. «В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 300 Уголовного кодекса РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Согласно действующему законодательству, за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», – проинформировали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области. К слову, с начала текущего года это уже четвертый подобный случай.