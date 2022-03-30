Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 458,76 тенге, снизившись еще на 11,44 тенге, передает Zakon.kz.
В целом с начала недели курс доллара снизился более чем на 30 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля по итогам вчерашних торгов составляет 5,4 тенге. Курс китайского юаня – 74,12 тенге.
Торгов по евро в последние дни не проводилось, его курс установлен Нацбанком в в 520,13 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 455-461 тенге, евро – 508-515 тенге, рос. рубль – 5,2-5,8 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 30 марта.
Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,81%, составив $105,08 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 0,73% – до $108,50 за баррель.