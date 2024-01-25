Квинтэссенция успеха

Поздравления идут отовсюду: из Америки, Австрии, Франции, Англии, Германии, Италии, ведь выпускники КазНУИ работают не только у себя на родине, геогра­фия их проживания и творческой деятельности широка – это люди мира.

Сравнительно недавно в журнале «Forbes Казахстан» появилась статья Марите Любинайте «Королева фортепиано: как музыкант из Казахстана получила признание за рубежом». Я начала читать статью с мыслью, что этой пианисткой может быть кто-то из наших выпускников. И действительно, ею оказалась наша выпускница Дина Дуйсен – победительница международных конкурсов, ныне магистр Королевской академии музыки в Лондоне. Она выступает на лучших сценах мира с музыкантами, имена которых не требуют комментариев: это скрипачка Никола Бенедетти, пианист Мартин Джеймс Бартлетт, виолончелист Роберт Коэн, братья-скрипачи Ордабек и Ильяс Дуйсен.

Старший брат Дины – Ордабек Дуйсен – виртуозный скрипач, первым в Казахстане исполнивший на своем сольном концерте 24 каприса Паганини, обладатель Государственной молодежной премии «Дарын», один из лучших выпускников КазНУИ. После окончания с отличием Казахской национальной академии музыки (название учебного заведения до 2009 года) получил стипендию в Южном методистском университете Далласа, где успешно окончил аспирантуру. Сейчас он концертмейстер симфонического оркестра «Форт-Уэрт» (США), главный концертмейстер AIMS фестиваля в г. Грац (Австрия).

Одним из известных выпускников КазНУИ является Владимир Дё. Мы встретились, когда он приезжал в Казахстан, в университете. После стольких лет я впервые увидела Володю повзрослевшего, возмужавшего и только по улыбке и голосу догадалась, когда он спросил, узнала ли я его… В настоящее время Владимир Дё – директор американской компании «Global Music Partnership», член американской Национальной академии звукозаписи «Грэмми».

Из нынешних выпускников, конечно, нужно отметить всеобщего любимца Димаша Кудайбергена. Недавно он порадовал своих Dears дуэтом из оперы «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе, исполненным с величайшим голосом XX века маэстро Пласидо Доминго. Действо проходило в финале международного проекта «Виртуозы» в Будапеште, куда Димаш был приглашен в качестве члена жюри.

Всеобщее признание Димаша служит узнаваемости Казахстана­ и отечественной национальной культуры за рубежом, повышает привлекательность казахстанского туризма для иностранцев. Вот что может сделать один человек для целого общества! И мы с гордостью говорим: «Димаш – наш выпускник!»

Рухия Байдукенова – победительница ХХХ Международного конкурса «Славянский базар» – восторженно отзывается о своем кумире: «Он верил в меня больше, чем я сама. Это придало мне смелости. Его фанаты держали флаг Казахстана перед моим выступлением, а после дарили цветы. Это была огромная моральная поддержка, ведь на конкурс я приехала одна, без сопровождающих.

Но все-таки самым первым ярким впечатлением в моей жизни было поступление в колледж Казахского национального университета искусств. Это была моя большая мечта. Затем я стала обладательницей государственной молодежной премии «Дарын», а теперь и Гран-при фестиваля «Славянский базар». И я поверила, что мечты когда-нибудь сбываются».

С 18 по 21 января в Париже проходила 120-я Международная выставка современного искусства. Среди представленных работ выделяются оригинальные порт­реты на коврах Асель Сабыржанкызы – выпускницы КазНУИ. Художница сразу же оказалась в центре внимания. Президент международной выставки Salon d’Automne Жиль Гийом предложил Асель Сабыржанкызы создать на ковре портрет французского политика-гуманиста Симоны Вейль на глазах у посетителей выставки. Предложение принято! Ждем с нетерпением вестей от Асель.

Казахский национальный университет искусств, из стен которого вышла целая плеяда яркой, талантливой, творческой молодежи, был создан в Астане с целью воспитания нового поколения музыкантов-профессионалов для становления культурной среды в новой столице, обеспечения кад­рами северных областей Казахстана. Это уникальное учебное заведение с пятиступенчатой системой непрерывного профессионального образования, где объединены все этапы обучения – школа, колледж, бакалавриат, магистратура и док­торантура.

Идея воспитания музыканта с первых его шагов до полного овладения высшим профессиональным мастерством в стенах одного учебного заведения принадлежит Народной артистке РК, ректору КазНУИ Айман Кожабековне Мусахаджаевой. Активная творческая жизнь сопровождает здесь обучающихся с первых дней пребывания до выпуска из учебного заведения.

С первых же лет своей деятельности вуз вошел в Ассоциацию европейских консерваторий, академий и высших музыкальных школ (АЕС). На сегодняшний день заключены меморандумы с 65-ю зарубежными вузами, целью которых является тесное творческое содружество.

В университете хорошо поставлена профориентационная работа. Члены комиссии выезжают в регионы для выявления одаренных детей. Для иногородних студентов и учащихся созданы все условия: четыре учебных корпуса, два студенческих общежития, школа-интернат для одаренных детей на 300 мест, где с каждым индивидуально занимаются репетиторы. Воспитывая представителей элитарной культуры, мы вкладываем все ресурсы, чтобы наши дети выросли образованными людьми.

Мы ломаем сложившиеся стереотипы об элитарной культуре, которую принято считать доступной только узкому кругу избранных. Мы делаем доступной ее для широких слоев населения, приглашая ребят из далеких аулов, заводских поселков и районных центров. В КазНУИ созданы все условия для всестороннего образования и воспитания нового поколения высокопрофессиональных кадров в области культуры и искусства.

Статус любого учебного заведения определяется востребованностью его выпускников. Это главный показатель деятельности. Наши выпускники востребованы как на родине, так и во всем мире. Их имена широко известны за пределами страны. Это Сундет Байгожин, Салтанат Ахметова, Азамат Желтыргузов, Медет Чотабаев, Батыржан Смаков, Азамат Малик, Димаш Кудайберген, Рухия Байдукенова и многие другие.

Выпускники КазНУИ есть во всех творческих коллективах столицы и республики. Немало выпускников работают по приглашению за рубежом. Мы поддерживаем с ними тесную связь: приглашаем на концерты и мастер-классы, в состав жюри международных конкурсов. Двери альма-матер и наши сердца всегда открыты для дорогих и любимых выпускников! Добавим – и для наших будущих студентов. Добро пожаловать в КазНУИ!