КВН «Заңды күлкі» провели в АФМ

Закон и Порядок
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В рамках концепции «Закон и порядок» по инициативе Агентства по финансовому мониторингу прошла специальная сезонная игра КВН «Заңды күлкі», целью которой стало привлечение внимания молодёжи к вопросам финансовой безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: АФМ

На сцене в юмористическом формате команды из 9 регионов страны подняли актуальные и серьёзные вопросы, с которыми всё чаще сталкивается современное общество:

как распознать финансовые пирамиды и защитить себя от их последствий;

какие существуют виды интернет-мошенничества и как им противостоять;

как дропы используются при обналичивании, и какие риски несут те, кто соглашается участвовать в таких схемах;

почему финансовая грамотность важна каждому из нас.

Все эти темы поданы легко, с иронией и смехом — именно так, чтобы каждый зритель не только получил удовольствие, но и задумался.

#АФМ #КВН

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