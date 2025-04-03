Акционеры Lancaster Group – Берик Каниев, Гаухар Каппарова и Юрий Пак приняли решение о выделении 200 млн тенге в эндаумент-фонд общества «Қазақ тілі». Это один из крупнейших финансовых вкладов в поддержку казахского языка.

Фото: общество «Қазақ тілі»

Эндаумент-фонд общества «Қазақ тілі» был создан в 2023 году для формирования устойчивой финансовой основы, необходимой для эффективной работы по поддержке и развитию государственного языка. Первым эту инициативу поддержал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сделав личное пожертвование в размере 7 млн тенге. Следуя примеру Главы государства, Qazaq Tili Endowment фонд поддержали ряд известных казахстанских бизнесменов, а также многочисленные сторонники развития казахского языка.

Основная задача эндаумент-фонда – обеспечение устойчивого и долгосрочного развития крупнейшей в стране общественной организации, занимающейся поддержкой и продвижением государственного языка, — общества «Қазақ тілі». Особенность фонда в том, что собранные в нем средства не расходуются напрямую. На реализацию уставных целей общества «Қазақ тілі» направляется доход от инвестиционной деятельности фонда. Фонд подчинен независимому совету попечителей, в который входят авторитетные общественные деятели и доноры.

Публичный счет и список доноров фонда публикуется на сайте общества www.til.kz. До взноса Lancaster Group на счете эндаумента было 503 669 299 тенге. Как отметил президент общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы, по итогам 2024 года фонд Qazaq Tili Endowment заработал более 75 млн тенге, что позволило за прошлый год реализовать более 40 проектов и мероприятий под эгидой общества. В том числе такие проекты, как Oxford Qazaq Dictionary, продвижение дубляжа и показа фильмов от студии Disney, Pixar и Sony, разработка методических пособий, перевод и издание детской, деловой и научно-популярной литературы и другие инициативы.

Lancaster Group — одна из крупнейших многоотраслевых международных холдинговых компаний Казахстана. Компания инвестирует в различные сферы, создает совместные предприятия с ведущими международными операторами и работает в таких отраслях, как промышленная инфраструктура, нефтегазовый сектор, недропользование и горнодобывающая промышленность, фармацевтика, логистика, управление и образование.