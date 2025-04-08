В области Улытау провели специальную операцию на почке современным методом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования» по области Улытау.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лапароскопическая нефрэктомия, или безножевая хирургия, проведена в рамках мастер-класса Жезказганского медицинского центра. Возглавил операцию заместитель директора многопрофильного медицинского центра г. Астана, председатель Общества онкологов Казахстана Талгат Курманов.

Лапароскопический метод - более современный и менее инвазивный, чем традиционная хирургия. Ранее в области Улытау делали такое хирургическое вмешательство длиной 30 см. Это усложняет возвращение пациентов к нормальной жизни и послеоперационному восстановлению. Данный метод позволяет пациентам встать на ноги в течение 1-2 часов после операции.

Операции проводились бесплатно, за счет обязательного социального медицинского страхования. Оба пациента имеют диагноз терминальный гидронефроз (почечная недостаточность) и застрахованы в системе ММС.

Данная операция впервые проведена в области Улытау - ранее пациентам приходилось ездить в другие города для проведения оперативного вмешательства. С учетом обмена опытом и мастер-класса, жезказганские урологи продолжат самостоятельно проводить такие операции.

Всего с начала 2025 года в отделении урологии медицинского центра прооперировано 100 пациентов.