Лапша без посредников

Добились этого сотрудники департамента экономических расследований (ДЭР) по СКО благодаря контролю цен на социально значимые продовольственные товары.

Оперуполномоченный по особо важным делам ДЭР по СКО Мухаммед-хайр Багитжанов сообщил о факте излишнего посредничества при реализации макаронных изделий. От производителя до непосредственных субъектов торговли продукт проходил аж через трех (!) посредников, что, конечно же, сказывалось на цене.

– Посредники были исключены, и розничная цена макаронных изделий снизилась с 490 до 355 тенге, на 40%, – отметил Мухаммед-хайр Багитжанов.

В другом случае в сети супермаркетов подешевела гречка – с 2 374 до 1 710 тенге.

С начала 2024 года к административной ответственности (предупреждению) за превышение допустимой торговой надбавки были привлечены семь субъектов предпринимательства, в том числе четыре сети супермаркетов и три оптовых компании. Цены в итоге были снижены.

Между тем рис в СКО подорожал. По данным Бюро национальной статистики, инфляция в Северо-Казахстанской области в феврале 2024 года в годовом исчислении составила 9,5%.

Цены на продовольственные товары в феврале 2024 года в сравнении с февралем 2023-го увеличились на 8,2%, на непродовольственные – на 7,6, на платные услуги – на 14,5%.

За год отмечено также повышение цен на яйца (23,1%), свежие фрукты (14,3), рыбу и морепродукты (8,6), кондитерские изделия (8,4). Прирост цен на алкогольные напитки составил 15,5%.

Фактическая арендная плата за жилье выросла на 15,7%, на услуги парикмахерских – на 15,3, на амбулаторные услуги – на 13, на услуги общественного питания – на 9,5%.