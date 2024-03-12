Лапша без посредников

Общество
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Андрей Кратенко

На 40% удалось снизить розничную цену на макаронные изделия в Северо-Казахстанской области.

фото из архива "КП"

Добились этого сотрудники департамента экономических расследований (ДЭР) по СКО благодаря контролю цен на социально значимые продовольственные товары.

Оперуполномоченный по особо важным делам ДЭР по СКО Мухаммед-хайр Багитжанов сообщил о факте излишнего посредничества при реализации макаронных изделий. От производителя до непосредственных субъектов торговли продукт проходил аж через трех (!) посредников, что, конечно же, сказывалось на цене.

– Посредники были исключены, и розничная цена макаронных изделий снизилась с 490 до 355 тенге, на 40%, – отметил Мухаммед-хайр Багитжанов.

В другом случае в сети супермаркетов подешевела гречка – с 2 374 до 1 710 тенге.

С начала 2024 года к административной ответственности (предупреждению) за превышение допустимой торговой надбавки были привлечены семь субъектов предпринимательства, в том числе четыре сети супермаркетов и три оптовых компании. Цены в итоге были снижены.

Между тем рис в СКО подорожал. По данным Бюро национальной статистики, инфляция в Северо-Казахстанской области в феврале 2024 года в годовом исчислении составила 9,5%.

Цены на продовольственные товары в феврале 2024 года в сравнении с февралем 2023-го увеличились на 8,2%, на непродовольственные – на 7,6, на платные услуги – на 14,5%.

За год отмечено также повышение цен на яйца (23,1%), свежие фрукты (14,3), рыбу и морепродукты (8,6), кондитерские изделия (8,4). Прирост цен на алкогольные напитки составил 15,5%.

Фактическая арендная плата за жилье выросла на 15,7%, на услуги парикмахерских – на 15,3, на амбулаторные услуги – на 13, на услуги общественного питания – на 9,5%.

#цены #СКО #макароны #макаронные изделия #посредники

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