"Ласточки" глобального потепления прилетели и в Казахстан

Общество
Досжан Нургалиев
Текущие климатические изменения несут свою долю рисков многим регионам мира, в том числе и странам Центральной Азии, где, по прогнозам ООН, существует вероятность обострения проблемы дефицита воды. С учетом этого в Казахстане принимаются комплексные меры по укреплению безопасности и стабильности в водной сфере, сообщает Kazpravda.kz.   

Вечные льды и те сдвигаются…
Экстремальные погодные условия нынешнего летнего сезона, в том числе маловодье и засуха в южных и западных регионах страны, другие аномалии природы убеждают нас в том, что «ласточки» глобального потепления прилетели и в Казахстан. А вообще, в последние годы признаки климатических изменений проявляются все чаще по всему миру. При этом риски, связанные с данными факторами, у каждой части света свои.

Для одних регионов планеты это вероятность наступления водной стихии на сушу с катастрофическими последствиями для прибрежных городов. Для других, к примеру, стран, расположенных в центре евразийского континента, угрозу, напротив, представляют тотальная засуха и безводье.

Как считают ученые, рост числа тепловых волн уже сегодня оказывает критическое воздействие на мировое сельское хозяйство и становится фактором напряженности в сфере глобальной продовольственной безопасности. В этом смысле не является исключением и Казахстан, где все глубже осознается суть тезиса о том, что человечество меняет климат, а климат – нашу реальность.

В Послании «Единство народа и системные меры – прочная основа процветания страны» Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству РК принять необходимые меры в сфере водосбережения за счет активного использования в хозяйственной практике новейших технологий и цифровизации.

«Это стратегическая задача. Другого пути предотвращения водного дефицита у нас нет. В ближайшие 10 лет ООН прогнозирует глобальный дефицит водных ресурсов. К 2030 году нехватка воды в мире может достигнуть 40%. Поэтому следует подготовить конкретные решения, направленные на эффективное регулирование водопотребления в стране», – поручил Президент.

Глава государства не раз акцентировал внимание на вопросах водообеспечения и безопасности. Напомним, ранее перед Правительством была поставлена задача довести до 2030 года площади орошаемых сельхозземель в стране до 3 млн га. Безусловно, на эти цели потребовалось бы немало воды, если бы речь не шла об увеличении сельхозугодий, где будут применяться капельные и другие эффективные технологии орошения.

Вообще, как отмечают эксперты, стабильность в водной сфере зависит не только от цивилизованного подхода к вопросам совместного использования трансграничных рек, но и от эффективного управления водными ресурсами внутри каждой страны. И это немаловажный фактор безопасности и устойчивости, если учесть, что на сегодня, по общим оценкам, около 92% водных ресурсов в странах Центральной Азии используются для орошения сельхозугодий, в том числе площадей водоемких культур – риса и хлопка. На нужды хозяйственно-питьевого и коммунального водоснабжения отводится лишь 4%, промышленно-технической сферы – 2%. Остальные объемы приходятся на долю прочих потребителей, включая рыбное хозяйство.

Таким образом, сфера орошения сельхозугодий остается основным водоемким фактором в регионе, где, помимо всего прочего, на промышленную основу поставлена культивация чрезмерно влаголюбивых культур – риса и хлопка. На оросительные и другие потребности двух республик – Туркменистана и Узбекистана, по сути, уходит весь речной сток Амударьи, а Сырдарья, один из притоков которой берет начало в Кыргызстане, другой – в Узбекистане, протекает через Таджикистан и густонаселенную Ферганскую долину, донося до казахстанского Арала лишь часть воды, оставшуюся после использования нашими соседями.
По общим оценкам, Каракумский канал (Туркменистан) отводит из Амударьи около 45% воды, используемой в основном для полива хлопковых и других площадей. Бухарский канал питает огромную массу хлопковых плантаций Узбекистана. Кроме того, на Амударье и ее немногочисленных притоках сосредоточены десятки малых и крупных электростанций. Кыргызстан и Таджикистан, где находятся верховья рек Сырдарьи и Амударьи, рассматривают воду в качестве стратегического ресурса, необходимого в том числе для производства электроэнергии.

Все эти обстоятельства в целом сводят к минимуму объемы стока речных вод в низовьях, в том числе в акватории Аральского моря.

О том, что подобная практика чревата не только большими расходами воды, но и колоссальными экологическими рисками, известно давно. Утрата природной жемчужины региона – Аральского моря – слишком большая цена, которую заплатили народы Казахстана и Узбекистана за осознание этой истины. Тем не менее хлопководство и рисоводство по-прежнему остаются важными отраслями экономик наших стран в силу высокой востребованности соответствующей продукции на мировом рынке. Фактор экономической целесообразности и здесь оказался выше экологических рисков и водной безопасности региона в долгосрочной перспективе.

Между тем в Приаралье тысячелетиями жизненная активность поддерживалась уникальной экосистемой этого водного бассейна. Воды Амударьи и Сырдарьи во все времена служили источниками жизненных ресурсов как для людей, так и для самого Арала. Но в середине ХХ века в довольно хрупкий естественный порядок вещей вмешались люди с «грандиозными» экспериментами по обводнению безводных пустынь и культивацией чрезмерно влаголюбивых сельскохозяйственных культур там, где вода всегда была на вес золота.

Во второй половине прошлого столетия в бассейне Аральского моря производилось до 90% всего объема хлопка в СССР, 40% риса, 30% фруктов и 25% всех овощных и бахчевых культур. С введением в строй в 1959 году первой очереди Каракумского канала протяженностью более 400 км учеными было отмечено первое падение уровня Арала, что впоследствии оказалось необратимым процессом, приведшим в конечном итоге к высыханию моря.

Как считают ученые, нужно в корне менять сложившуюся в прежние десятилетия бессистемную практику водопользования в бассейне двух рек – Амударьи и Сырдарьи. Ведь вечные льды и те сдвигаются. Начинать эти меры необходимо с кардинальной модернизации основных рукотворных каналов и оросительных систем, построенных в годы советских пятилеток и обветшавших сегодня настолько, что значительная часть воды из этих водоводов попросту уходит в грунт, заболачивая местность по всему периметру.

Комплексная модернизация систем и способов орошения сельхозугодий в странах региона позволила бы ежегодно сберегать до 12 км3 воды, выбираемой из рек на хозяйственные нужды.

В то же время и в нашей собственной практике водопользования есть немало проблем, многие годы ожидающих решения. Судя по всему, они будут устранены в рамках реализации комплекса мер, предусмотренных национальными проектами «Зеленый Казахстан» и «Развитие АПК на 2021–2025 годы», за результативность которых явно будет конкретный спрос.

Приоритеты рациональности

 По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, в последние 3 года Казахстан находится в цикле маловодья. Суммарный речной сток в 2019-м составил 83 куб. км, что на 20% меньше среднего многолетнего показателя (100,5 куб. км).

Из общего объема речного стока Казахстана только 56,5 куб. км формируется на территории республики, остальной объем (44 куб. км) водных ресурсов поступает по трансграничным рекам из сопредельных государств – КНР, стран Центральной Азии и России.

Общий объем водозабора в РК для нужд населения и отраслей экономики составляет около 25 куб. км. Из них на долю сельского хозяйства приходится до 15 куб. км (65%), промышленности – 6 куб. км (30%) и коммунальные нужды – 1 куб. км (5%). При этом потери при транспортировке водных ресурсов по коммуникациям составляют около 3 куб. км. В сфере АПК они доходят и до 50%.

Как отмечают в Минэкологии, для сокращения этих потерь требуются капитальный ремонт каналов, реконструкция старых водохранилищ и строительство новых резервуаров для накопления и хранения дополнительных объемов воды, а также внедрение систем автоматизированного управления водными ресурсами. 
Для решения этих задач национальным проектом «Зеленый Казахстан» предусмотрена реконструкция 400 и оцифровка 212 каналов, сосредоточенных в различных регионах страны. По общим расчетам, эти меры позволят сократить потери воды при орошении сельхозугодий в результате просачивания, испарения и прочих причин на 4 куб. км. Вместе с тем для формирования дополнительных источников орошения поливных площадей до 2025 года планируется строительство девяти новых водохранилищ в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях с объемом накопления порядка 1,7 куб. км воды.

Эти меры позволят ввести в Казахстане дополнительно около 400 тыс. гектаров орошаемых земель, а также устранить угрозу паводков в более чем 70 населенных пунктах республики. Строительство водохранилищ – это еще и возможность снизить в определенной мере водную зависимость от соседних стран: Кыргызстана (на 30%), Узбекистана и Российской Федерации (на 15%).

В текущем году планируется завершение строительства водохранилища «Кенсай-Коскорган-2» в Туркестанской области. Остальные проекты находятся на стадии разработки ТЭО.

В рамках мер по сохранению экосистем водных объектов планируется осуществление второй фазы проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи, сохранение северной части Аральского моря», а также комплекс мероприятий по восстановлению четырех озер – Борового, Щучьего, Копа и Шалкар. Кроме того, будут приложены усилия по увеличению водности и пропускной способности рек, сосредоточенных в бассейне озера Балхаш. И это лишь часть всего комплекса мер, намеченных к осуществлению в рамках национального проекта «Зеленый Казахстан».

По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, использование воды в хозяйственной практике без учета потребностей экосистем зачастую приводит к ухудшению условий окружающей среды. При этом финансовые затраты на устранение последствий подобной расточительной практики водопользования, как правило, значительно превышают издержки по оценке и заблаговременному предотвращению рисков.

Технологические факторы устойчивости

 Согласно оценкам специалистов, из-за ежегодного сокращения трансграничных притоков и роста потребления воды в сельском хозяйстве к 2040 году общий объем водного дефицита по Казахстану может составить 12,2 млрд кубометров в год.

Расчеты гидрологов показывают, что к этому времени водопотребление в нашей стране значительно превысит нынешний уровень в 25 млрд куб. в год. Подобная динамика связана как с перспективами индустриально-экономического развития, так и с качественными социально-демографическими сдвигами – ростом населения, возрастающими потребностями общества. Динамика урбанизации обусловит увеличение объемов потребления воды на 35%, если учесть, что в связи с увеличением доступа граждан к централизованному водоснабжению или сокращением доли населения, не охваченного услугами монополистов, ежегодное потребление воды на душу населения будет расти в среднем на 1,9%.

Что касается промышленного сектора, то и здесь прогнозируемый рост объемов потребления воды к 2040 году составит около 35%, что соответствует ускорению промышленного производства в пределах 4% в год. Наибольшие темпы будут наблюдаться в сфере добычи и переработки углеводородов, в горнодобывающей промышленности и электроэнергетической отрасли. При этом в связи с увеличением зоны поливного земледелия для всех областей нашей страны остаются актуальными вопросы внедрения новых технологий водосбережения.

На сегодня в Казахстане из общего объема водозабора (24,9 куб. км) на регулярное орошение отводится до 12,1 куб. км водных ресурсов. Значительная часть этого объема (11,8 куб. км, или 97%) приходится на четыре южных региона: Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую области с площадью орошения около 1,25 млн га (78% от всей орошаемой площади по стране).

Согласно официальным данным, на сегодня в республике площади земель, где применяются водосберегающие технологии, не превышают 248 тыс. га. В южных регионах страны из 1,25 млн гектаров поливных земель новые технологии применяются лишь на 68 тыс. га, или на 5,4% от всей площади орошения.

По мнению экспертов, внедрение влагосберегающих технологий в агропромышленном комплексе Казахстана и проведение комплексной модернизации оросительных систем позволят покрыть значительную долю ожидаемого дефицита воды в будущем, экономить ежегодно до 5,3 млрд кубометров ценной влаги. Существенной экономии ресурсов можно добиться за счет модернизации инфраструктуры транспортировки, распределения и хранения, коммунального сектора, внедрения влагосберегающих технологий в промышленности.

В сущности, добиться высокой эффективности в сфере использования водных ресурсов как в нашей стране, так и в других республиках Центральной Азии без новых технологий ресурсосбережения и «зеленой» практики невозможно. Все три основных потребителя водных ресурсов – АПК, ЖКХ и промышленность – могут существенно повысить эффективность водопользования, если будут повсеместно переходить в своей практике на «зеленые» стандарты.

Стратегический запас нашей страны – подземные воды. По данным Минэкологии, потенциал известных месторождений подземных вод оценивается в пределах 15,5 куб. км потребления в год. В целом общий потенциал подземных вод в Казахстане еще предстоит оценить, для чего требуются дополнительные геологоразведочные работы с применением новых технологий и методов изыскания. 

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