Текущие климатические изменения несут свою долю рисков многим регионам мира, в том числе и странам Центральной Азии, где, по прогнозам ООН, существует вероятность обострения проблемы дефицита воды. С учетом этого в Казахстане принимаются комплексные меры по укреплению безопасности и стабильности в водной сфере, сообщает Kazpravda.kz
. Вечные льды и те сдвигаются…
Экстремальные погодные условия нынешнего летнего сезона, в том числе маловодье и засуха в южных и западных регионах страны, другие аномалии природы убеждают нас в том, что «ласточки» глобального потепления прилетели и в Казахстан. А вообще, в последние годы признаки климатических изменений проявляются все чаще по всему миру. При этом риски, связанные с данными факторами, у каждой части света свои.
Для одних регионов планеты это вероятность наступления водной стихии на сушу с катастрофическими последствиями для прибрежных городов. Для других, к примеру, стран, расположенных в центре евразийского континента, угрозу, напротив, представляют тотальная засуха и безводье.
Как считают ученые, рост числа тепловых волн уже сегодня оказывает критическое воздействие на мировое сельское хозяйство и становится фактором напряженности в сфере глобальной продовольственной безопасности. В этом смысле не является исключением и Казахстан, где все глубже осознается суть тезиса о том, что человечество меняет климат, а климат – нашу реальность.
В Послании «Единство народа и системные меры – прочная основа процветания страны» Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству РК принять необходимые меры в сфере водосбережения за счет активного использования в хозяйственной практике новейших технологий и цифровизации.
«Это стратегическая задача. Другого пути предотвращения водного дефицита у нас нет. В ближайшие 10 лет ООН прогнозирует глобальный дефицит водных ресурсов. К 2030 году нехватка воды в мире может достигнуть 40%. Поэтому следует подготовить конкретные решения, направленные на эффективное регулирование водопотребления в стране», – поручил Президент.