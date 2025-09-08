Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025

Ариана Гранде получила премию MTV VMA в главной категории "Видео года", передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: @ladygaga

За статуэтку также боролись исполнители Сабрина Карпентер, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, дуэт The Weeknd и Playboi Carti, Бруно Марс в сотрудничестве с Леди Гагой и ROS.

Американская исполнительница Ариана Гранде с клипом Brighter Days Ahead впервые удостоилась премии MTV Video Music Awards (MTV VMA) в основной категории "Видео года". Трансляцию мероприятия проводил телеканал CBS.

Вместе с Гранде за статуэтку в этой номинации боролись американская исполнительница Сабрина Карпентер с клипом Manchild, Билли Айлиш с композицией BIRDS OF A FEATHER, Кендрик Ламар с клипом Not Like Us, дуэт The Weeknd и Playboi Carti с видео Timeless. Певец Бруно Марс был представлен в номинации двумя клипами: в сотрудничестве с Леди Гагой и ROS - Die with a Smile и APT соответственно. Предыдущие три года победителем в главной номинации становилась Тейлор Свифт.

В категории "Лучший альбом" победила Сабрина Карпентер с пластинкой Short n’ Sweet. На награду претендовали также хип-хоп-исполнитель The Weeknd с альбомом Hurry Up Tomorrow, рэпер Кендрик Ламар с пластинкой GNX, певец Морган Уоллен с пластинкой I’m the Problem, пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny с альбомом DeB TiRAR M S FOToS и певица Леди Гага со своей пластинкой Mayhem.

39-летняя Леди Гага победила в номинации «Артист года». Конечно же, не обошлось и без выступления. Гага порадовала зрителей премии фееричным перформансом с песнями Abracadabra и Dead Dance. Последний трек записан для второго сезона "Уэнсдей". Известно, что Джорджо Армани ранее одевал певицу. Прощание с ним пройдет сегодня в церкви Святого Мартина.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала. 

 

