Ледяной автодром

Многоснежная зима и череда оттепелей превратили автодром в ледяную полосу препятствий, на которой практически невозможно успешно сдать экзамен по вождению. Жалобы на автодром от выпускников автошкол поступили в палату предпринимателей Северо-Казах­станской области.

Согласно законодательству, прак­тический экзамен должен проводиться на технически оборудованном автодроме, который гарантирует безопасность и эффективность обу­чения. По мнению предпринимателей, автодром не соответствует этим требованиям. На заседании Совета по защите прав предпринимателей эксперт Чингиз Жилкибаев отметил, что программное обеспечение автодрома работает нестабильно, что его территория плохо очищена от снега, датчики фиксируют ложные выезды на встречную полосу, и поэтому клиенты предпочитают сдавать экзамен в других областях.

Руководитель специализированного отдела НАО «ГК «Правительство для граждан» Жаксылык Кенбаев признал, что причиной всему стала недобросовестность поставщика услуг, который не обеспечивает свое­временную уборку территории автодрома. Руководство специального ЦОНа обязалось решить проблему в течение недели.