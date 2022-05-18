Свежий выпуск Легендарная техника 18 мая 2022 г. 1:19 Ныгмет Кадиша корреспондент В Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил прошла выставка ретроавтомобилей и макетов военной техники. Организаторы приурочили ее ко дню образования военно-технических школ Министерства обороны РК. Посетители всех возрастов с неподдельным интересом рассматривали автомобили, размещенные под открытым небом у Национального военно-патриотического центра. Всего на площади было выставлено около 20 моделей военной и другой техники, выпущенной в середине прошлого века. С другими экспонатами знакомились в здании музея, где была подготовлена экспозиция с макетами военной техники, а также диорамы сражений времен Великой Отечественной войны. Особую атмосферу выставки создали выступления творческих коллективов Центрального ансамбля и Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра, сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.