Легендарная техника

В Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил прошла выставка ретроавтомобилей

и макетов военной техники.

Организаторы приурочили ее ко дню образования военно-техничес­ких школ Министерства обороны РК. Посетители всех возрастов с неподдельным интересом рассматривали автомобили, размещенные под открытым небом у Национального военно-патриотичес­кого центра. Всего на площади было выставлено около 20 моделей военной и другой техники, выпущенной в середине прошлого века.

С другими экспонатами знакомились в здании музея, где была подготовлена экспозиция с макетами военной техники, а также диорамы сражений времен Великой Отечественной войны. Особую атмосферу выставки создали выступления творческих коллективов Центрального ансамбля и Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра, сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.