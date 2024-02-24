Легендарному артисту балета Алмасу Бекбосынову - 100 лет

Его работа и достижения продолжают вдохновлять молодое поколение танцовщиков, передает Kazpravda.kz

Фото: Astana TV

Сегодня отмечается 100 лет со дня рождения выдающегося артиста балета Алмаса Бекбосынова.

Он был ярким представителем первого поколения артистов казахского балета. Алмас Бекбосынов исполнил роль Айдара в первом национальном балете «Весна» Ивана Надирова.

Также на счету талантливого артиста танцевальные номера в легендарных операх «Кыз Жибек», «Жалбыр», «Абай», «Биржан и Сара».

В составе группы артистов балета гастролировал в 1959 году в США.

«Алмас Бекбосынов внес огромный вклад в развитие и популяризацию балета в стране. За особые заслуги легендарный артист был награждён орденом «Знак Почета», - сообщает Минкультинформ.

Его работа и достижения продолжают вдохновлять молодое поколение артистов в стремлении к совершенству и творческому росту в искусстве балета.