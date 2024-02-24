Легендарному артисту балета Алмасу Бекбосынову - 100 лет

Его работа и достижения продолжают вдохновлять молодое поколение танцовщиков, передает Kazpravda.kz
Сегодня отмечается 100 лет со дня рождения выдающегося артиста балета Алмаса Бекбосынова.
Он был ярким представителем первого поколения артистов казахского балета. Алмас Бекбосынов исполнил роль Айдара в первом национальном балете «Весна» Ивана Надирова.
Также на счету талантливого артиста танцевальные номера в легендарных операх «Кыз Жибек», «Жалбыр», «Абай», «Биржан и Сара».
В составе группы артистов балета гастролировал в 1959 году в США.
«Алмас Бекбосынов внес огромный вклад в развитие и популяризацию балета в стране. За особые заслуги легендарный артист был награждён орденом «Знак Почета», - сообщает Минкультинформ.
Его работа и достижения продолжают вдохновлять молодое поколение артистов в стремлении к совершенству и творческому росту в искусстве балета.