Легендарный Бауыржан Момышулы – наша гордость

– Вы координатор проекта, популяризирующего наследие Бауыржана Момышулы, один из учредителей благо­творительного фонда, носящего его имя. Что привело Вас на благородную стезю хранителя памяти о легендарном герое Казахстана?

– Все началось в 1985 году после прочтения эссе «Светлые дни». Это воспоминания о ­Бауыржане Момышулы его снохи Зейнеп ­Ахметовой. Признаюсь, читал эту книгу, не отрываясь, а завершив, решил, что изучу все, что связано с этим удивительным человеком. Нашел номер телефона Зейнеп Аскербековны, познакомился с ней и ее супругом Бахытжаном Бауыржанулы.

Позже судьба свела меня с близким другом героя – писателем Дмитрием Федоровичем Снегиным. Часто вспоминаю его высказывания о творчестве Момышулы-писателя: «В книгах Бауыржана на всех хватает высокой нравственности, они близки и дороги нам сегодня, будут дороги и в дни грядущие...»

На третьем заседании Нацио­нального курултая Глава государства заострил внимание на книге как таковой, отметив, что книжный мир впитал в себя все мысли о движущей силе развития любого общества и в целом мировой цивилизации. Я, как член партии «Amanat», хочу тоже внести личную лепту в проект «Кітап-Amanat».

– Вы являетесь земляком своего кумира – тоже уроженец Жамбылской области. Его авторитет в народе был высочайшим. Его искренне любили и уважали. В СССР о нем ходили легенды. Встречались ли Вы с Бауке?

– К сожалению, не посчастливилось сбыться моей мечте – не встретились, увы… Но у меня есть уверенность, что миллионы тех людей, что моложе меня, наши потомки, непременно будут его любить так же, как и мы, его современники.

Он родился в местности Мынбулак – в ауле Шекер. На этой же земле, пусть и в другой респуб­лике пришел в мир Чингиз ­Айтматов. Их аулы расположены относительно близко, всего в нескольких десятках километров. Но я смело назвал бы их земляками. Они жили и творили великие дела в одно время. Разница в возрасте всего 18 лет.

Позволю себе такое сопоставление: книга Александра Бека «Волоколамское шоссе», а затем произведения Бауыржана ­Момышулы прославили Панфиловскую дивизию на весь мир, а произведения Айтматова дали миру полную картину напряженной тыловой жизни. Это две стороны одной медали. Помните, как написано про фронт и тыл Великой Отечественной войны: «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют…»

Панфиловская дивизия формировалась из казахстанцев и киргизстанцев. Ведь генерал Панфилов в то время был воен­ным комиссаром Киргизской ССР. Панфиловская дивизия – это «дитя» двух союзных респуб­лик. Ее героическое прошлое сближает нас. Интересно, что в Кыргызстане дивизия имени сформировавшего ее в Казахстане генерала существует и поныне.

Многие люди, говоря о феномене Момышулы-полководца, подчеркивали его военно-стратегический талант. Участник Великой Отечественной войны, писатель Азильхан Нуршаихов в романе-диалоге «Истина и легенда» сердечно рассказал о личностных и боевых качествах Бауыржана Момышулы, раскрыл то, что заставляет нас по про­шест­вии многих лет называть его легендарной личностью.

Бауыржан Момышулы был кумиром революционера Эрнесто Че Гевара, который в дорожной сумке всегда носил и перечитывал книгу «Волоколамское шоссе». Лидер Острова свободы – Рес­публики Куба – Фидель Кастро в одном из интервью на вопрос, кто из военных героев вам импонирует, назвал имена Василия Чапаева и Бауыржана Момыш­улы. Рассказывают, что в качестве поощрения Фидель вручал солдатам книгу ­«Волоколамское шоссе». В ноябре 1963 года ­Бауыржан Момышулы побывал на Кубе, его там встретили так же тепло, как ранее первого космонавта Юрия Гагарина.

– Расскажите, пожалуйста, чем занимается благотворительный фонд «Бауыржан Момышулы»?

– Наш фонд организован в 1991 году и является одной из первых общественных организаций страны, призванных формировать основы гражданского общества. Расскажу историю его создания. 11 декабря 1990 года, к 80-летию Бауыржана Момыш­улы, ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

На празднование этого события руководство Жуалынского района Жамбылской области пригласило гостей из Алматы. Именно в эти дни в номере гостиницы на станции Жуалы у членов делегации родилась идея создания благотворительного фонда имени Бауыржана Момышулы. Я поделился предложением с сыном героя – Бахытжаном. Получив одобрение идеи, занялся его реализацией.

22 января 1991 года фонд зарегистрировали. В этом году ему исполнилось 34 года. За время его существования мы в унисон с государственной политикой нашей молодой республики исполнили тысячи добрых дел, направленных на упрочение общественного согласия и всеобщее благо казахстанцев. Фонд участвовал во многих начинаниях – от решения таких повседневных проблем, как соблюдение и наведение чистоты в городах и селах до реализации госпрограммы развития языков и воспитания патриотизма. Тысячи молодых людей изучили наследие герои­ческого фронтовика, полковника, писателя. А в его трудах, заметьте, в каждой строке – любовь к родной земле и призыв к готовности ее защищать.

– Будучи на заслуженном отдыхе, поддерживаете ли Вы связь с фондом?

– Связи с фондом я не терял ни на минуту. А с 2017 года работаю в проекте «Взгляд в будущее: модернизация общественного согласия и наследие Бауыржана Момышулы». Популяризация наследия Бауке – это одно из направлений работы. Сегодня мы должны жить «по-бауыржановски», руководствуясь его наследием и принципами.

– В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В День защитника Отечества в Астане пройдет военный парад. По всей респуб­лике намечено проведение мероприятий пат­риотической направленности. Вы планируе­те принимать в них участие?

– Все торжества, посвященные Дню Победы, дороги мне и тем, кто живет и работает со мной рядом. День Победы – всенародный праздник, радость потомков победителей. Одновременно это, как принято говорить, «радость со слезами на глазах», так как миллионы наших предков за нашу счастливую мирную жизнь не пожалели в боях самое дорогое – свои жизни. Вечная им слава! Все казахстанцы, кому дорога память о дедах и прадедах, должны по мере возможности поддержать мероприятия в честь этого знаменательного дня.