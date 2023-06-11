"Проявлена халатность и равнодушие к судьбам людей", - отметил Токаев о пожаре в Абайской области

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Заседание оперативного штаба началось с минуты молчания в память по погибшим в результате масштабных пожаров.

"В очередной раз мы столкнулись с беспощадной стихией. К сожалению, в борьбе с ней погибли люди. Мы потеряли 14 человек. Только что был очень тяжелый разговор с их родственниками. Они высказали совершенно справедливые нарекания и жалобы в адрес Правительства. Они героически, с достоинством выполняли служебный долг. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

После чего президент сразу приступил к проблемным вопросам.

"Прежде всего необходимо работать над предотвращением таких масштабных бедствий, а при возникновении чрезвычайных ситуаций все соответствующие мероприятия должны быть организованы на самом высоком уровне. В нашей ситуации была проявлена профессиональная халатность, абсолютное равнодушие к судьбам людей. Сейчас я в этом еще раз убедился. Тогда как в настоящее время работа не организована на качественном уровне и в правильном направлении. Это нужно признать. Одним словом, предстоит кардинально улучшить работу в этой сфере. Министерство, его руководители халатно относятся к выполнению своих обязанностей. Не знают, что делать, не принимают оперативных решений. Поэтому и происходят подобные трагедии", - завил Токаев.