Расследование пожара в Абайской области: под подозрение попало руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала

Генеральная прокуратура продолжает расследование лесного пожара в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа страны.

Фото: пресс-служба МЧС РК

«Следствием подозревается руководство резервата «Семей орманы» и Новошульбинского филиала.

1 июля 2023 года их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

С учетом их возраста и состояния здоровья к ним применена мера пресечения в виде домашнего ареста», – проинформировали в Генпрокуратуре.

Расследование продолжается, прорабатываются все возможные версии пожара – преднамеренный поджог, использование на природе неисправной техники, грозовой разряд и другие.

Кроме того, заверили в ГП, будет дана правовая оценка действиям/бездействиям должностных лиц министерств по чрезвычайным ситуациям, а также экологии и природных ресурсов.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

Лесной пожар удалось локализовать только 14 июня в 21:00.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного погибшего – тракториста лесхоза Сергея Архипова – нашли позже, 13 июня.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы» создана специальная правительственная комиссия.

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.