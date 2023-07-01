Расследование пожара в Абайской области: под подозрение попало руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала

Происшествия, Чрезвычайные ситуации
334
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Генеральная прокуратура продолжает расследование лесного пожара в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа страны.

Фото: пресс-служба МЧС РК

«Следствием подозревается руководство резервата «Семей орманы» и Новошульбинского филиала.

1 июля 2023 года их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

С учетом их возраста и состояния здоровья к ним применена мера пресечения в виде домашнего ареста», – проинформировали в Генпрокуратуре.

Расследование продолжается, прорабатываются все возможные версии пожара – преднамеренный поджог, использование на природе неисправной техники, грозовой разряд и другие. 

Кроме того, заверили в ГП, будет дана правовая оценка действиям/бездействиям должностных лиц министерств по чрезвычайным ситуациям, а также экологии и природных ресурсов.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

Лесной пожар удалось локализовать только 14 июня в 21:00.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного погибшего – тракториста лесхоза Сергея Архипова – нашли позже, 13 июня.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы» создана специальная правительственная комиссия.

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.

#расследование #Абайская область #Генпрокуратура #пожар #лес #Семей орманы

Популярное

Все
Без вести пропавшего замначальника отдела полиции нашли мертвым
Девушка выпала из окна четвертого этажа и выжила: видео
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
Океан нуждается в защите
Замначальника отдела полиции Акмолинской области пропал без вести в Кокшетау
Высоко сижу, далеко гляжу
Закрывайте двери!
В подделке документов по техосмотру подозревают работницу страховой компании в Караганде
Уволен замакима района в Караганде из-за происшествия на детской площадке
Токаев провел внеочередное заседание Совета Безопасности
YuMi спасает джунгли
Внеочередное заседание Совета Безопасности состоится сегодня
Атакуют… сверчки
Более 80 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области
Трехлетнего ребенка спасли из охваченной огнем квартиры в Павлодаре
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
В Алматинской области горят заросли камыша в заповеднике
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых

Читайте также

Девушку убили на съемной квартире в Шымкенте
Локализовано загорание камыша в Иле-Балхашском резервате
Пассажира автобуса ранили ножом в Алматы
Смертельное ДТП с опрокидыванием авто произошло в Жетысу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]