Летевший в Германию самолет совершил вынужденную посадку в Актобе

Для доставки пассажиров к месту назначения направлен резервный борт

Самолет, выполнявший рейс KC921 по маршруту Астана – Франкфурт, вылетел из Астаны в 08:54 и приземлился в Актобе в 11:34 по технической причине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana

Экипаж воздушного судна принял решение о посадке в соответствии со стандартными процедурами безопасности. Посадка прошла в штатном режиме.

Для дальнейшей перевозки пассажиров авиакомпания направила резервный самолет из Алматы, и вылет рейса с пассажирами из Актобе запланирован на сегодня в 14:20.

В пресс-службе авиакомпании добавили, что безопасность пассажиров и экипажа является главным приоритетом и принесли извинения за доставленные неудобства.