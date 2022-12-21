Льготные микрокредиты с 2023 года смогут получать казахстанцы: кто и как

Общество

С 1 января 2023 года в Казахстане будет внедрен новый механизм льготного микрокредитования для молодых людей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: пресс-служба Минтруда РК

В Минтруда отметили, что это поручение главы государства.

Микрокредиты в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы на конкурсной основе будут получать казахстанцы в возрасте от 21 года до 35 лет.

Проект предназначен для желающих начать бизнес либо уже действующих предпринимателей, в том числе производящих (реализующих) товары, выполняющих работы и оказывающих услуги, производящих продукцию в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена) и другие, пояснили в ведомстве.

«Кредиты будут выдаваться через АО «Аграрная кредитная корпорация». Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых. Максимальная сумма займа – до 5 млн тенге, с обязательным условием наличия залогового обеспечения.

Срок кредитования составляет до 5 лет для любых целей, за исключением животноводства. Для этого направления деятельности – до 7 лет», – детализировали в Минтруда.

Также предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более 1/3 (одной трети) продолжительности срока микрокредитования.

В целом, для реализации нового механизма микрокредитования в республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено свыше 28 млрд тенге. Это позволит обеспечить льготным микрокредитованием более 5,7 тысячи молодых.

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