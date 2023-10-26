Личность подозреваемого в совершении стрельбы в США установила полиция Льюистона

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Полиция американского Льюистона 25 октября установила личность подозреваемого в совершении массовой стрельбы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: REUTERS/Lewiston Maine Police Department

Как отметили правоохранители города в Facebook, известно, что огонь мог открыть Роберт Кард 1983 года рождения. Полицейские порекомендовали опасаться Карда, поскольку он может быть вооружен, и попросили сообщить в органы о его предполагаемом месте положения.

Массовая стрельба произошла в Льюистоне ранее в этот день. Изначально сообщалось о не менее 16 погибших и до 60 пострадавших. При этом известно, что огонь открывался как минимум в трех разных местах города: баре, магазине и зоне отдыха.

 Позже стало известно, что количество жертв возросло до 22. Американский президент Джо Байден был проинформирован о произошедшем.

По одной из версий, стрельбу могли устроить два человека. В расследовании происшествия также принимают участие сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США. Дело возглавляет полиция штата.

#смерть #жертвы #США #стрельба #убийство

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