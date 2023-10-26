Массовая стрельба в штате Мэн США: сообщается о 22 погибших – СМИ

Неизвестный открыл стрельбу в городе Льюистон в американском штате Мэн. Сообщается, что не менее 22 человек были убиты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС
Согласно данным полиции, нападавший все еще не обезврежен.
Член городского совета Роберт Маккарти сообщил телеканалу CNN, что власти подтвердили гибель 22 человек, а также «много, много раненых».
Стрельба была открыта в боулинг-холле, а также еще в местном ресторане и баре, сообщает AFP со ссылкой на местные издания.
Полиция штата распространила фото подозреваемого с просьбой помочь в его опознании.
На своей странице в соцсети X полиция штата Мэн сообщила: «В Льюистоне действует активный стрелок. Мы просим жителей спрятаться в укрытиях. Пожалуйста, оставайтесь внутри своих домов и заприте двери».
Также имеются многочисленные, но пока не подтвержденные сообщения, что по меньшей мере 50 человек были ранены.
Белый дом сообщил, что президент Джо Байден проинформирован о случившемся и продолжит получать оперативную информацию.