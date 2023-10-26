Массовая стрельба в штате Мэн США: сообщается о 22 погибших – СМИ

Неизвестный открыл стрельбу в городе Льюистон в американском штате Мэн. Сообщается, что не менее 22 человек были убиты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Lewiston Maine police department

Согласно данным полиции, нападавший все еще не обезврежен.

Член городского совета Роберт Маккарти сообщил телеканалу CNN, что власти подтвердили гибель 22 человек, а также «много, много раненых».

Стрельба была открыта в боулинг-холле, а также еще в местном ресторане и баре, сообщает AFP со ссылкой на местные издания.

Полиция штата распространила фото подозреваемого с просьбой помочь в его опознании.

На своей странице в соцсети X полиция штата Мэн сообщила: «В Льюистоне действует активный стрелок. Мы просим жителей спрятаться в укрытиях. Пожалуйста, оставайтесь внутри своих домов и заприте двери».

Также имеются многочисленные, но пока не подтвержденные сообщения, что по меньшей мере 50 человек были ранены.

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден проинформирован о случившемся и продолжит получать оперативную информацию.